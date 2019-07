Prime Day 2019 vient enfin de débuter avec des milliers d’offres qui seront disponibles lundi 15 et mardi 16 juillet. Vous trouverez ici toutes les meilleures bons plans disponibles durant l’événement en temps réel.

Vous attendiez le bon moment pour changer de smartphone ou pour vous offrir un nouveau casque à réduction de bruit : Prime Day vous tend la main ! Plusieurs semaines de bons plans et de promotions en tous genres ! Vous voulez des bons plans ? Alors vous allez être servis : retrouvez ici le meilleur des deals high-tech, que ce soit des smartphones, des tablettes, des drones ou des objets connectés en temps réel !

L’article sera mis à jour plusieurs fois par heure avec les nouvelles offres, alors n’hésitez pas à l’ajouter à vos favoris. Vous pouvez également suivre notre thread de l’événement sur Twitter, n’oubliez pas d’activer les notifications pour ne pas louper les déstockages à faible volume !

00h00 - Les premières offres d'Amazon Prime Day 2019

Et c'est parti pour Prime Day ! Amazon vient de publier ses premières offres et nous avons déjà fait notre sélection des meilleurs bons plans. Cette année, nous couvrirons l'événement en direct alors n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien louper !

Le Huawei Mate 20 Pro à la moitié de son prix d’origine

Commercialisé à 999 euros à son lancement, le Huawei Mate 20 Pro est aujourd’hui disponible à 499 euros à l’occasion des Amazon Prime Day 2019, soit une réduction de 50% sur son prix d’origine. Une affaire à saisir d’urgence pour celles et ceux qui veulent un smartphone puissant, autonome et très bon en photo.

Un excellent photophone

Avec des performances très élevées

Et une autonomie excellente

Bonus : Android 10 Q confirmé

Retrouvez le Huawei Mate 20 Pro Noir à 499 euros

Le Samsung Galaxy S10e chute à 459 euros, soit près de 40% de réduction

Le Samsung Galaxy S10e, connu comme étant la solution compacte et premium du constructeur coréen, est aujourd’hui disponible à 459 euros à l’occasion des Amazon Prime Day 2019. Une économie importante de 300 euros sur un smartphone sorti il y a quelques mois seulement.

Un format compact agréable en main

Un écran Dynamic AMOLED de toute beauté

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

L’interface OneUI optimisée pour le format

Retrouvez le Samsung Galaxy S10e à 459 euros

La version 6/128 Go du Honor View 20 passe à 349 euros

Le Honor View 20 fait partie de ses smartphones haut de gamme abordables qu’on ne peut que recommander lors d’une belle promotion. Pendant les Amazon Prime Day 2019, le modèle 6/128 Go du smartphone chinois tombe à 349 euros seulement.

Une fiche technique excellente pour le prix

Son design résolument original

Android 10 Q prévu

Retrouvez le Honor View 20 (noir) à 349 euros

Retrouvez le Honor View 20 (bleu) à 349 euros

La Nintendo Switch au prix tout doux de 265 euros

Vous attendiez une baisse de prix pour acquérir la Nintendo Switch ? La console hybride de Big N est aujourd’hui remisée à 265 euros pendant les Amazon Prime Day 2019 — disponible en noir et néon.

Idéale pour jouer à plusieurs

Un catalogue de jeux plutôt fourni

Son concept de console hybride, tout simplement

Retrouvez la Nintendo Switch Gris à 265 euros

Retrouvez la Nintendo Switch Néon à 265 euros

10 euros seulement pour la microSD SanDisk Extreme 64 Go

Idéale pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch ou pour enregistrer des vidéos en 4K depuis une Action-Cam, la carte micro SD SanDisk Extreme de 64 Go et son adaptateur SD descendent à 10 euros à l’occasion des Amazon Prime Day 2019.

Vitesse lecture/écriture élevée

Homologuées A2, classe 10

Une conception robuste et une garantie de 10 ans

Retrouvez la micro SD SanDisk Extreme 64 Go à 10 euros

C’est LE bon moment pour acheter une PS4 Slim ou Pro

La PlayStation 4 est la console de salon la plus vendue de sa génération, mais elle n’a pas encore sa place sous votre TV ? Les promotions des Prime Day 2019 sur Amazon vont sûrement vous faire craquer : la PS4 Slim est disponible à partir de 249 euros et la PS4 Pro à partir de 349 euros.

Un traitement HDR et un upscale 4K plutôt réussi sur la version Pro

La liste des licences exclusives de Sony

La seule console à proposer les expériences en réalité virtuelle

Retrouvez tous les pack PS4 sur Amazon

Le casque Sennheiser HD 4.50 (bluetooth, réduction de bruit) à 99 euros

Le Sennheiser HD 4.50 profite d’une belle baisse de prix pour Prime Day 2019. Le casque sans fil à réduction du bruit du fabriquant allemand passe à 99 euros au lieu de 199 euros habituellement.

Il est compatible AptX et NFC

Sa réduction de bruit active est efficace

Près de 20 heures d’autonomie

Retrouvez le Sennheiser HD 4.50 à 99 euros

Le légendaire TV OLED LG 55C8 à 1212 euros

Sur le marché des TV OLED, c’est LG qui reste le champion en dépit des jolis effort de Sony ou Panasonic. Pendant les Prime Day, le superbe téléviseur 55 pouces LG 55C8 est proposé à 1212 euros contre 1500 environ pendant les soldes d’été et près de 2000 euros en temps normal.

Un écran OLED de 55 pouces et UHD/4K

Performances et traitement d’images au top

Simplement le meilleur TV de 2018

Retrouvez le LG OLED 55C8 à 1212 euros

110 euros de remise sur la barre de son Bose Solo 5

Les barres de son demeurent une excellente solution pour améliorer le son de son téléviseur sans investir dans un home cinéma. La Bose Solo 5 profite d’une belle remise pour Prime Day 2019 et passe à 169 euros au lieu de 279 euros habituellement.

Un excellent rapport qualité/prix pour améliorer le son de sa TV

Permet d’écouter de la musique en Bluetooth

Compacte et polyvalente (entrée optique, analogique en mini-jack, coaxiale ou via Bluetooth)

Retrouvez la Bose Solo 5 à 169 euros

Des SSD Sandisk 480 Go ou 1 To à partir de 51 euros

L’ère des disques durs à plateaux touche à sa fin. Quand on peut se procurer un SSD de 480 Go pour 51 euros, ou de 1 To pour 95 euros à l’occasion des Prime Day, a-t-on encore besoin d’un HDD ?

480 Go ou 1 To au format 2,5 pouces

20 fois plus rapide que les disques classiques

Comme tous les SSD, il est robuste

Retrouvez le SanDisk SSD Plus de 480 Go à 51 euros

Retrouvez le SanDisk SSD Plus de 1 To à 95 euros

La dernière TV 65 pouces QLED de Samsung à 1299 euros

La QE65Q67R est l’un des joyaux de la gamme de TV QLED 2019 de Samsung. Ce modèle 65 pouces profite d’une belle baisse de prix pour les Prime Day 2019 et s’affiche à 1299 euros contre 1690 euros habituellement.

Une excellente qualité de l’image

Une luminosité inégalée en HDR

Connectique complète et prise en charge native de AirPlay

Retrouvez la TV QE65Q67R à 1299 euros

La dernière montre connectée de Samsung (Galaxy Watch Active) passe à 199 euros

La Samsung Galaxy Watch Active est la dernière montre connectée du constructeur coréen. Elle profite d’une remise immédiate de 50 euros pour Prime Day 2019. Une belle offre pour profiter de la meilleure montre compact connectée compacte disponible sur le marché.

Format petit et compact

Suivi d’activité précis

Belle interface

Retrouvez la Galaxy Watch Active en noir à 199 euros

Le PC Portable sous Chrome OS Acer Chromebook CB3 passe à 244 euros

Le Acer Chromebook CB3 est un PC Portable sous Chrome OS complet et efficace pour de la navigation web ou de la bureautique. Pendant Prime Day 2019, il voit son prix chuté à 244 euros au lieu de 349 euros habituellement.

Connectiques complètes : 2 USB, 1 HDMI

Excellent rapport qualité/prix

Ecran Full HD de 14 pouces

Retrouvez le Acer Chromebook CB3 à 244 euros

La meilleure balance connectée (Withings Body+) passe à 69 euros

Les balances connectée sont maintenant des produits très complets en 2019 qui permettent de récupérer simplement des mesures sur son état de santé physique. L’un des modèles les plus populaires, la Body+ de Withings, passe à 69 euros au lieu de 99 euros habituellement.

Permet de relever de nombreuses mesures

Synchronisation et intégration dans la majorité des écosystèmes

Application complète et efficace

Retrouvez la Withings Body+ en noir à 69 euros

Plus de 50 % de remise sur la Fossil Q Explorist sous Wear OS

La montre connectée Fossil Q Explorist est l’une des solutions les plus populaires sous Wear OS, la version d’Android destinée aux montres connectées. Elle passe à 85 euros au lieu de 199 euros sur Amazon pour Prime Day.

Une belle montre connectée sous WearOS

Synchronisation et intégration dans la majorité des écosystèmes

Application complète et efficace

Retrouvez la Fossil Q Explorist à 85 euros

La version en acier inoxydable, la Fossil Q Venture, profite également d’une baisse de prix et passe à 146 euros au lieu de 299 euros.

Retrouvez la Fossil Q Venture à 146 euros

Canon EOS 77D à 529 euros, un reflex pour débuter et plus si affinités

Pendant les Prime Day, le Canon EOS 77D passe à 529 euros. C’est un excellent reflex pour se mettre à la photo plus sérieusement et même aller un peu plus loin, surtout à ce prix.

Une reflex pour débuter et un peu plus

Capteur APS-C 24,2 mpx

Livré avec un objectif 18-55 mm, f/4-5,6

Retrouvez le Canon EOS 77D + objectif à 529 euros

Kit Philips Hue 2 ampoules White & Color + Pont à moitié prix

Internet fourmille d’ampoules connectées, mais les meilleures d’entre-elles sont assurément les Philips Hue. Pendant les Prime Day, Amazon propose un kit de démarrage avec 2 ampoules White + Colors et le pont Hue pour 69 euros au lieu de 149 euros habituellement.

Ce sont les meilleures du marché

Elles fonctionnent avec les trois principaux assistant vocaux

Plein de petits plus sympas

Retrouvez le kit Philips Hue 2 ampoules + pont à 69 euros

Tous les appareils de la gamme Amazon Echo avec Alexa à prix cassés

A l’occasion des Prime Day 2019, les meilleurs appareils Amazon sont en promotion : l’Echo Input à 24 euros, l’Echo (2e génération) à 59 euros, le Fire TV Stick à 24 euros, l’Echo Show à 189 euros et bien d’autres. Toutes les offres Amazon Echo pour les Prime Day 2019 sont disponibles ici !

Toutes les offres Amazon Echo

Embarquez le Kindle Paperwhite en vacances pour 89 euros

Mise à jour fin 2018, le Kindle Paperwhite a droit à rabais de 40 euros pour tomber à 89 euros seulement pendant les Prime Day. Pas besoin de tergiverser, vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité/prix pour une liseuse. En plus, ça tombe à pic pour les vacances.

Un écran 6 pouces d’une résolution de 300 ppp

traitement Antireflets, rétroéclairage et étanchéité

Une autonomie très confortable

Retrouvez la Kindle Paperwhite sur Amazon

Le Honor 10 au prix sa version Lite, soit 229 euros

En possédant quasi les mêmes caractéristiques qu’un Huawei P20, le Honor 10 profitait d’ores et déjà d’un bon rapport qualité/prix à sa sortie. Pendant les Amazon Prime Day 2019, il tombe à 229 euros, soit le prix d’un smartphone milieu de gamme d’aujourd’hui.

Un format compact

La puissance de son Kirin 970

Une autonomie dans la moyenne

Retrouvez le Honor 10 Noir à 229 euros

Retrouvez le Honor 10 Bleu à 229 euros

La puissante enceinte Sonos Play:1 passe à 149 euros

Une enceinte élégante, compacte et puissante à un prix abordable parait impossible ? Erreur. L’enceinte Sonos Play:1 est remisée à 149 euros pendant le Prime Day 2019 sur Amazon.

Son design cubique et compact

Une qualité sonore au rendez-vous

Sa compatibilité « multi-room »

Retrouvez la Sonos Play:1 (blanche) à 149 euros

Retrouvez la Sonos Play:1 (noire) à 149 euros

À 179 euros, le Moto G7 concurrence le Redmi Note 7

Un peu trop cher pour faire l’ombre au Redmi Note 7, le Moto G7 tombe enfin au prix compétitif de 179 euros pendant les Prime Day. Pour ce prix, vous avez droit à un bel écran de 6,2 pouces Full HD avec une encoche « goutte d’eau », un double capteur 12 mpx + 5 mpx ou encore un processeur Qualcomm Snapdragon 632 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage.

Un smartphone équilibré avec 64 Go stockage

Un bel écran de 6,2 pouces

Un Android presque pur

Retrouvez le Moto G7 64 Go à 179 euros

Captez enfin le Wi-Fi partout avec ce kit Orbi

On utilise le Netgear Orbi au bureau, et à la maison et on en est très content. Diffusez enfin correctement le Wi-Fi chez vous à votre tour avec le kit de démarrage à seulement 174 euros pendant les Prime Day, au lieu de 249 euros.

Kit de démarrage avec 1 base et un satellite

Couvre jusqu’à 250 m2

Efficace et simple à installer

Retrouvez le kit de démarrage Orbi à 174 euros

Le Nokia 8.1 sous Android One descend à 299 euros

Si les smartphones du label Android One ne sont pas les smartphones les plus performants, le Nokia 8.1 est en revanche un bon compromis grâce à sa fiche technique plutôt bien fournie. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible à 299 euros pendant les Prime Day 2019 sur Amazon.

Un écran de très bonne facture

Une autonomie exemplaire

Une expérience parfaitement fluide sous Android 9.0 Pie

Retrouvez le Nokia 8.1 à 299 euros

Economisez 100 euros sur le Huawei P Smart Plus 2019

Le Huawei P Smart Plus 2019 est une copie conforme de son prédécesseur, à l’exception de son triple capteur photo. Proposé à 199 euros pour les Prime Day 2019 sur Amazon, le smartphone chinois devient aussi abordable que l’ancien modèle et son double capteur photo.

Une bonne fiche technique similaire à l’ancien modèle

Avec un design connu, mais maîtrisé

Un triple capteur à moins de 200 euros

Retrouvez le Huawei P Smart Plus 2019 à 199 euros

SSD Crucial MX500 2 To à 175 euros au lieu de 229 euros

Vous souhaitez remplacer votre ancien HDD par un SSD performant avec une grosse capacité de stockage ? L’occasion est alors idéale pendant les Amazon Prime Day 2019. Le SSD Crucial MX500 de 2 To passe à 175 euros au lieu de 229 euros habituellement.

Sa vitesse élevée en lecture/écriture

Une solution idéale pour remplacer un vieux HDD

Le guide d’installation fourni

Retrouvez le SSD Crucial 2 To à 175 euros

Les écouteurs sans fil Jabra Elite 65t à 129 euros (3 coloris)

Si vous recherchez la bonne affaire pour des écouteurs sans fil performants pendant les Amazon Prime Day 2019, nous avons la solution : les Jabra Elite 65t s’affichent à 129 euros — disponibles en beige, cuivre et titane.

Un design classe et confortable

Une autonomie appréciable avec le boîtier de recharge

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Retrouvez les Jabra Elite 65T Titane à 129 euros

Sauvegardez-les tous avec ce disque 6 To à 119 euros

Six Téraoctet. Vous allez pouvoir sauvegarder tous les fichiers de votre vie numérique grâce à ce disque dur externe Western Digital de 6 To à seulement 119 euros pendant les Prime Day.

Un disque 6 To pour sauvegarder vos données

Fonctionne avec des PC, des Mac et même votre PS4

Se connecte en USB 3.0

Retrouvez les disques WD MyBook, dont le 6 To à 119 euros

La tablette Huawei MediaPad T3 10 passe à 104 euros seulement

La Huawei MediaPad T3 10 est une tablette tactile bon marché qui bénéficie tout de même d’un bon rapport qualité/prix. Intéressés ? Elle est disponible pendant les Amazon Prime Day 2019 à 104 euros seulement.

Un bon rapport qualité/prix

Une configuration suffisante pour naviguer en toute fluidité

Une autonomie confortable

Retrouvez la Huawei MediaPad T3 à 104 euros

Prime Day 2019 ? : c’est quoi ?

Prime Day 2019 se déroulera le 15 et le 16 juillet 2019. Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash. Pendant Prime Day, Amazon propose de belles réductions sur de très nombreux produits. Ces promotions sont souvent plus intéressantes que les soldes d’été, nous avons donc sélectionné les meilleurs bons plans avec des produits que nous recommandons pour leurs qualités.

Afin d’être éligible aux offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement).

Testez Amazon Prime gratuitement

Que comprend l’abonnement Amazon Prime ?

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, à du stockage illimité de photos et bien d’autres avantages. D’ailleurs, vous pouvez également faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.

Abonnement Amazon Photos pour stocker des photos en illimité

Accès à Amazon Prime Video, catalogue de séries et films accessible depuis votre smartphone et votre TV

Livraisons rapides offertes, dont la livraison le soir même

Accès à Amazon Prime dans les zones couvertes

Réduction sur l’abonnement Amazon Music Unlimited

Notez que l’abonnement Amazon Prime est sans engagement, vous pouvez l’arrêter à tout moment depuis l’interface du e-commerçant. Amazon propose également 30 jours offerts pour tester gratuitement le service, ce qui permet de profiter des offres de Prime Day sans engagement !

Testez Amazon Prime gratuitement

Les meilleurs promotions sur les forfaits mobiles sans engagement

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Série Spéciale 16 juillet Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go - 100 Go 6,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go 16 juillet Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 8,99€ 19,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 30 Go 15 juillet Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go 10€ Voir Voir tous les forfaits