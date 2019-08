L’offre du jour de Cdiscount est intéressante, mais seulement si vous savez installer Windows. Le e-commerçant propose un PC portable 15 pouces Asus orienté gaming pour moins de 500 euros, avec un vrai GPU Nvidia GeForce GTX 1050, mais livré avec Endless OS, une distribution Linux.

Vous voulez vous équiper d’un PC portable pour la rentrée, que vous aimez jouer un peu de temps en temps, mais, étudiant oblige, vous avez un budget serré, l’offre du jour Cdiscount pourrait bien répondre à vos besoins. Le marchand propose un laptop 15 pouces orienté gaming pour moins de 500 euros.

Il s’agit d’une machine Asus numérotée FX570ZD-DM121 dotée d’un écran 15,6 pouces, mais dans un format plutôt contenu qui la rend transportable sur les bancs de la fac, d’autant qu’elle pèse moins de 2 Kg. La dalle affiche une définition Full HD, et son revêtement est mat pour éviter les reflets.

Pour ce prix modéré, l’intérieur de la machine est tout à fait honorable avec un CPU AMD Ryzen 5 2500U à quatre cœurs et cadencé à 2 GHz, épaulé par 8 Go de RAM. Son GPU Nvidia GeForce GTX 1050 pourra encaisser des jeux esport tels que League of Leagends, Fortnite ou CS : GO sans difficulté et dans de bonnes conditions graphiques.

On salue également la présence d’un SSD de 128 Go dans la machine pour lui permettre de démarrer en un clin d’œil. Il est accompagné par disque classique de 1 To pour vos médias divers et les jeux. On trouve ensuite une connectique complète.

Son seul problème vient du fait d’être livré sous Endless OS, une distribution Linux pas franchement folichonne. Il faudra donc installer Windows à la main. C’est ennuyeux, mais pas bien compliqué. Vous pouvez facilement trouver des licences bon marché sur Amazon.

En Bref

Un PC portable 15 pouces relativement compact

Une configuration solide autour d’une GTX 1050

Il faudra installer Windows à la main

Le PC portable Asus FX570ZD-DM121 est disponible à 499 euros chez Cdiscount dans la limite des stocks disponibles.

