Amazon propose des réductions sur de nombreux produits Logitech, dont le flamboyant clavier gaming G910 Orion Spectrum. Le fleuron de Logitech n’est qu’à 89 euros au lieu de 199 euros lors de sa sortie.

Le G910 est LE clavier gaming de Logitech. Un petit bijou qui n’est évidemment pas donné… sauf quand il est en promo chez Amazon à l’occasion de Logitech Week. Il est affiché à 89 euros, au lieu de 199 euros de sa sortie. Moitié prix donc pour ce clavier ultra complet.

C’est très simple, il y a tout de dedans. C’est évidemment un clavier mécanique avec des switchs Romer-G conçus par Logitech, qui sont selon la marque « les plus rapides du monde ». Ils s’activent avec une force de 45 grammes, après une course de 1,5 mm. Il s’agit d’un switch tactile qui se rapproche des switchs MX Brown de Cherry, mais plus moelleux en bout de course. Bref, que ce soit pour la frappe ou le jeu c’est un vrai plaisir.

Si vous êtes amateurs de couleurs, sachez que ces touches sont justement travaillées pour obtenir un meilleur rendu du rétroéclairage RGB. Que vous soyez plutôt sapin de Noël ou couleurs unies, vous aurez en tout cas tout loisir d’ajuster cela selon vos goûts avec 16 millions de nuances.

On appréciera également la présence de touches multimédia et une sympathique molette pour le volume et surtout 9 boutons macro supplémentaires. Vous pourrez leur assigner la fonction que vous souhaitez en passant par l’application Logitech, c’est également elle qui vous permettra de jouer avec les couleurs.

Vous pourrez également télécharger l’application mobile Arx pour afficher des statistiques sur votre téléphone, qui viendra lui-même se loger dans le « Arx Dock » du clavier. On trouve que cela a un intérêt franchement limité, vous aurez tout le loisir de ne pas vous en servir. Le clavier se suffit à lui même, ce gimmick était dispensable.

Le Logitech G910 en bref

L’un des meilleurs claviers du marché

Des switch mécaniques Romer-G

Touches macro et multimédia

Plein de couleurs pour le rétroéclairage.

Le clavier gaming Logitech G910 Orion est disponible à 89 euros chez Amazon dans le cadre de la « semaine Logitech ». Les offres prendront fin ce dimanche 22 septembre.

Retrouvez le Logitech G910 à 89 euros sur Amazon