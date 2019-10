Quelques jours après son lancement, la Nintendo Switch Lite est d'ores et déjà en promotion sur Rakuten. On la trouve aujourd'hui à 184 euros grâce au code promo RAKUTEN15, soit une économie de 15 euros sur son prix d'origine -- sans compter les 20 euros offerts en rejoignant gratuitement le Club R.

Annoncée au début du mois de juillet, la Nintendo Switch Lite est disponible en France à 199 euros depuis le 20 septembre dernier. Cette nouvelle console a la particularité d’abandonner la dimension hybride du premier modèle pour ne se concentrer que sur l’expérience en mode portable. Une excellente alternative pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’immense catalogue de l’eShop à prix réduit malgré les quelques concessions.

La Nintendo Switch Lite en bref

Un design coloré, mais solide

Son format compact pour faciliter le transport

Sa compatibilité avec la grande majorité des jeux sur l’eShop

En utilisant le code promo RAKUTEN15, la Nintendo Switch Lite descend à 184 euros pour les trois coloris disponibles : noir, bleu et jaune.

Retrouvez la Nintendo Switch Lite (noir) à 184 euros

Retrouvez la Nintendo Switch Lite (bleu) à 184 euros

Retrouvez la Nintendo Switch Lite (jaune) à 184 euros

Cette offre est valable uniquement aujourd’hui, mercredi 9 octobre. Pour en profiter, il suffit de rejoindre gratuitement le Club R, ce qui vous permettra également de recevoir 20 euros offerts sur votre prochaine commande.

La Nintendo Switch Lite en détail

Comme dit précédemment, la Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect nomade. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. Ce ne sont plus des Joy Con et ils sont dépourvus de fonctionnalités vibrantes ou d’un système détection de mouvement.

Ceci étant dit, elle offre à moindre coût un accès à la pléthore de jeux disponibles sur l’eShop, tout en étant plus compacte. Cette version Lite possède en effet un écran plus petit que la Switch classique (5,5 pouces contre 6,2 pouces), ce qui lui permet également d’être plus facilement transportable. Grâce à sa finition en plastique, elle profite par ailleurs d’une conception plus robuste que le modèle classique. Elle résiste mieux aux chocs qui pourraient se produire si vous la transportez dans un sac, par exemple.

À l’instar de la nouvelle édition de la console originale, cette Switch Lite propose enfin une meilleure batterie pour améliorer son autonomie, estimée à environ 6 heures selon le constructeur.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de la Nintendo Switch Lite.

