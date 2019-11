Si vous cherchez un nouveau PC portable, nous vous avons sélectionné quatre PC portables pour tous les goûts et toutes les bourses.

Dell XPS 13

Inutile de le présenter à nouveau, le XPS 13 est une référence dans le monde de Windows 10. Comme vous pouvez le voir, il offre est moins bon rapport caractéristiques-prix que les deux autres laptops ci-dessous.

Par contre, ses finitions, son format compact et sa fiabilité en font un excellent ultrabook. C’est une machine fiable que la rédaction FrAndroid utilise au quotidien, idéale pour les déplacements grâce à son autonomie et sa (pratique) connectique USB-C. Bref, vous ne serez pas déçus.

Il est actuellement à 799 euros, tout est décrit dans cet article.

Lenovo Legion Y540

Si vous voulez comparer avec l’offre ci-dessus, vous n’allez pas pouvoir. Le Legion Y540 est un PC portable capable de faire tourner des jeux avec son GPU dédié NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, de l’Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Autant vous dire que vous n’allez pas pouvoir l’utiliser une journée entière sans le brancher, il affiche péniblement 5 heures d’autonomie. Mais ce n’est pas ce qu’on lui demande avec son écran de 15 pouces en définition Full HD.

Pour 799 euros, c’est un excellent rapport puissance-prix. Attention, il faudra installer Windows 10 vous-même, et ce n’est pas compliqué à faire heureusement.

Retrouvez le Lenovo Legion Y540 sur Cdiscount

Asus Vivobook S

Ce Vivobook S est plus dans la lignée du XPS 13 avec une fiche technique plus musclée : un écran de 15 pouces Full HD, l’Intel Core i7-8565U, 16 Go de mémoire RAM, 512 Go de SSD… vous allez me dire qu’il est beaucoup plus intéressant que le XPS 13 ? Oui et non. Déjà, c’est une dalle de 15 pouces de diagonale, c’est donc moins simple à transporter.

L’Asus Vivobook S est à 819 euros sur Amazon, un prix vraiment intéressant pour la prestation qu’il propose.

Retrouvez l'Asus Vivobook S sur Amazon

HP Pavilion

On termine cette sélection avec une alternative au Lenovo Legion, le HP Pavilion qui répond au doux nom de 15-ec0007nf (avec les dents qui grincent). Ce n’est un laptop mobile mais plutôt transportable, il est vraiment épais et lourd. Par contre, il intègre un GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 Go de mémoire GDDR6 dédiée), un CPU AMD Ryzen 7 3750H (avec carte graphique Radeon Vega 10), 8 Go de mémoire SDRAM DDR4-2400 et 512 Go de SSD PCIe NVMe.

Pour 769 euros, ce laptop pour gamers offre encore une fois un excellent rapport caractéristiques-prix.

Retrouvez le HP Pavilion 15-ec0007nf sur Amazon

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans cette sélection, nous vous invitons à consulter notre page dédiée au Black Friday.