C’est le moment de changer de télévision. Le téléviseur 4K UHD HDR Philips The One doté d’Android TV profite de 30 % de réduction dans sa version 58 ou 70 pouces à la Fnac et chez Darty. Elles tombent ainsi à 699 et 899 euros, respectivement.

Nous sommes en plein dans l’ère des téléviseurs 4K UHD. La technologie se démocratise depuis déjà quelques années et les prix baissent donc significativement et l’Ultra HD n’est plus synonyme de produit hors de prix. Par exemple les téléviseurs Philips The One sont accompagnés d’une réduction de 30 % dans la taille 58 ou 70 pouces !

La version 58 pouces du téléviseur Philips The One (58PUS7304) est disponible pour 699,99 euros au lieu de 999,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Retrouvez la TV Philips The One 58 pouces à 699,99 euros chez Darty

Retrouvez la TV Philips The One 58 pouces à 699,99 euros à la Fnac

La version 70 pouces du téléviseur Philips The One (70PUS7304) est disponible pour 899,99 euros au lieu de 1399,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899,99 euros chez Darty

Retrouvez la TV Philips The One 70 pouces à 899,99 euros à la Fnac

La TV Philips The One en détail

Philips est une référence dans le monde des téléviseurs. Avec cette dalle 4K UHD compatible HDR 10+, la The One est l’élue (désolé pour le jeu de mots) des TV milieu de gamme. En plus de la qualité d’affichage, la société néerlandaise possède deux autres arguments de taille pour ce produit.

Premièrement, la présence d’Android TV ce qui en fait une Smart TV avec plusieurs avantages comme la compatibilité avec les applications du Google Play Store comme Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney Plus dans quelques mois ou l’intégration de Google Assistant.

Ensuite, le petit « gadget » qui vite devenir un « effet waouh » : Ambilight. À l’arrière du téléviseur se situent des LED qui diffuseront de la lumière sur le mur pour augmenter l’immersion durant un film. Si une scène se passe dans un environnement avec beaucoup de verdure, une lumière verte sera diffusée sur le mur derrière la TV.

Enfin, la Philips The One est compatible avec les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos pour offrir une expérience visuelle et sonore optimisée sur les contenus proposant ces options.

