Si vous souhaitez changer d’ordinateur portable, pourquoi ne pas opter pour un PC de jeu ? Le Lenovo Ideapad L340 avec processeur Intel Core i5 et carte graphique Nvidia GTX 1050 est à 549,99 euros sur Cdiscount.

Durant la Black Friday Week, beaucoup de personnes choisissent de changer d’ordinateur et les promotions fusent. Le PC portable gaming Lenovo Ideapad L340 est disponible pour seulement 549 euros sur Cdiscount au lieu d’un prix tournant habituellement entre 750 et 800 euros.

Le Lenovo Ideapad L340 en bref

Processeur Intel Core i5 de 9e génération

512 Go en SSD

Configuration modifiable par la suite (RAM et SSD)

Le Lenovo Ideapad L340 est disponible pour 549,99 euros chez Cdiscount au lieu d’environ 750 à 800 euros chez d’autres marchands.

Le Lenovo Ideapad L340 en détail

Le Lenovo Ideapad L340 n’a pas une fiche technique impressionnante, mais reste tout de même très efficace et suffisant pour ceux qui cherchent à jouer aux jeux en bonne qualité mais sans atteindre l’Ultra bien évidemment.

Son écran est un LCD TN avec une définition Full HD, il n’est pas un gros point fort puisqu’il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est basique, mais fait ce qu’on lui demande sans prétention. Côté puissance, l’ordinateur est propulsé par un processeur quad-cœurs (8 threads) Intel Core i5-9300H à 2,4 GHz et une carte graphique Nvidia GTX 1050 ce qui est largement suffisant pour des séances de jeux gourmandes en bonne qualité.

L’ordinateur est ajustable sur deux points : la mémoire vive et le stockage. Si 8 Go de RAM et 512 Go de SSD ne sont pas assez pour vous, il est facile d’ajouter jusqu’à 16 Go de mémoire vive et on peut même rajouter un deuxième disque dur pour augmenter le stockage interne considérablement.

Pour conclure, cet ordinateur est fait pour ceux qui veulent découvrir le monde du gaming sur PC sans pour autant se ruiner et sans espérer des performances monumentales. Il fera le strict nécessaire : faire tourner les jeux en bonne qualité.

