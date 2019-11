Les promotions s’enchaînent depuis ce matin pour le Black Friday, nous avons alors regroupé les meilleures offres tech d’Amazon dans cet article. Smartphones, tablettes/PC, objets connectés, audio ou gaming, il y a de quoi se faire plaisir et il y en a surtout pour tous les budgets.

La journée noire du vendredi 29 novembre 2019 a d’ores et déjà commencé. Vous êtes un peu perdus avec toutes les offres qui circulent sur la Toile ? Pas de problèmes, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres tech disponibles sur Amazon afin de vous faciliter la tâche dans votre démarche d’achat. Il y en a pour tous les goûts, pour offrir ou se faire plaisir !

Les smartphones

Le Huawei P30 Pro à 629 €

Acquérir un flagship dès sa sortie représente un certain investissement. Il est alors préférable d’attendre qu’une belle promotion pointe le bout de son nez, vous n’êtes pas d’accord ? C’est aujourd’hui précisément le cas de l’excellent Huawei P30 Pro qui bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 370 euros sur son prix d’origine pendant la Black Friday Week sur Amazon.

Le Huawei P30 Pro en bref :

Son écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Au lieu de 999 euros à sa sortie, la version 8/128 Go du Huawei P30 Pro est aujourd’hui disponible à 629 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible en trois coloris : noir, bleu et rose.

Retrouvez le Huawei P30 Pro (noir - 128 Go) à 629 €

Retrouvez le Huawei P30 Pro (bleu - 128 Go) à 629 €

Retrouvez le Huawei P30 Pro (rose - 128 Go) à 629 €

La version 8/256 Go est également disponible en promotion à 724 euros (au lieu de 1 099 euros à son lancement) en blanc nacré.

Retrouvez le Huawei P30 Pro (blanc - 256 Go) à 724 €

L’iPhone 11 (64 Go) à 752 €

L’iPhone 11, comme le fut l’iPhone XR en son temps, est aujourd’hui le smartphone le plus abordable de gamme 2019 d’Apple. Il fait quelques sacrifices par rapport aux modèles 11 Pro et 11 Pro Max, mais il est loin d’être une version « Lite », ou allégée, notamment en intégrant la même puce A13 Bionic que ses grands-frères. La bonne nouvelle ? Il devient encore plus abordable grâce au Black Friday.

L’iPhone 11 en bref :

Son écran Liquid Retina plus lumineux

Son gain de puissance avec la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR, ainsi qu’une meilleure autonomie

Dans la limite des stocks disponibles, la version 64 Go de l’iPhone 11 est aujourd’hui remisée à 752 euros sur Amazon, au lieu de 809 euros. Une belle offre pour un produit expédié et vendu par Amazon.

Retrouvez l’iPhone 11 (noir) à 752 € sur Amazon

Retrouvez l’iPhone 11 (jaune) à 752 € sur Amazon

Le Samsung Galaxy S10 512 Go à 849 €

Le Samsung Galaxy S10 est la version classique du fleuron coréen. Il intègre lui aussi un écran Dynamic AMOLED, mais d’une diagonale de 6,1 pouces (toujours compatible HDR 10+) avec également une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels et des bords incurvés pour occuper 94 % de la surface avant. Au niveau des performances, on retrouve encore l’Exynos 9820, mais épaulé cette fois-ci par 8 Go de mémoire vive.

Enfin, la batterie de 3 400 mAh ne lui permet pas d’être autant autonome que la version Pro, mais il pourra tout de même une journée complète. En façade, la bulle dans l’écran est plus discrète puisqu’elle accueille un seul capteur de 10 mégapixels. Au dos, on retrouve la même configuration que le S10 Plus, avec notamment un triple capteur de 12 + 12 + 16 mégapixels.

Le Samsung Galaxy S10 en bref :

Un écran Dynamic AMOLED

La puissance du Exynos 9820 au quotidien

La polyvalence de son triple capteur photo à l’arrière

La version 512 Go du Samsung Galaxy S10 est aujourd’hui disponible à 849 euros sur Amazon, au lieu de 1 159 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S10 512 Go à 849 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 à 149 €

Le Xiaomi Redmi Note 8 est le successeur de l’excellent Redmi Note 7. Il reprend le flambeau en améliorant évidemment la formule gagnante, notamment avec un SoC plus puissant qu’auparavant en intégrant le Snapdragon 665 (au lieu de 660) et une solution photographique plus polyvalente grâce à son quadruple capteur 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours aussi convaincante avec une grosse batterie de 4 000 mAh.

Le Xiaomi Redmi Note 8 en bref :

La polyvalence de son quadruple capteur photo

Son Snapdragon 665 efficace pour jouer aux jeux 3D

Une autonomie toujours confortable grâce à sa batterie de 4 000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 8 est en promotion sur Amazon pour le modèle 3+32 Go à 149 euros, alors que la version 8T est disponible à partir de 199 euros sur le Mi Store. Les seules différences sont la puce NFC (compatible Google Pay), le chargeur de 18 W et une compatibilité avec la bande de fréquence B28 / 700 Hz, indispensable pour les abonnés Free mobile.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 8 (3+32 Go) à 149 €

Le Xiaomi Mi A3 à partir de 161 €

Le Xiaomi Mi A3 est le dernier représentant du label Android One pour le constructeur chinois. En plus de proposer une interface épurée et simplifiée avec la promesse de recevoir les dernières mises à jour majeure et de sécurité pendant 2 à 3 ans minimum, il profite d’une fiche technique très sympathique pour le prix, à savoir un écran AMOLED de 6 pouces, un Snapdragon 665 épaulé par 3 ou 4 Go de RAM, une triple capteur polyvalent et une batterie de 4 030 mAh.

Le Xiaomi Mi A3 en bref :

L’interface épurée d’Android One et le suivi des mises à jour

Un rapport performances/prix au top avec le Snapdragon 665

Une autonomie de deux jours, voire plus selon l’utilisation

Pendant le Black Friday, deux modèles du Xiaomi Mi A3 sont en promotion : le 4+64 Go à 161 euros (au lieu de 219 euros) et le 4+128 Go à 169 euros (au lieu de 249 euros).

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (4+64 Go) à 161 €

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 (4+128 Go) à 169 €

Les tablettes/PC

Le MacBook 13 pouces à partir de 1 299 €

La firme de Cupertino a récemment mis à jour sa gamme MacBook Pro avec le nouveau modèle 16 pouces, mettant au rebut dans la foulée le 15 pouces. Le modèle 13 pouces est quant à lui toujours d’actualité. Cette édition 2019 de l’ordinateur portable haut de gamme de la marque à la pomme promet d’être plus rapide et plus performant que les anciens modèles, notamment grâce à l’intégration d’un nouveau processeur, mais aussi de la Touch Bar sur les modèles les moins onéreux. De plus, le souci concernant le clavier papillon est dorénavant corrigé en grande partie.

Le MacBook Pro en bref :

La Touch Bar, pratique

L’écran Retina associé à la technologie True Tone

Plus puissant et plus rapide que les anciens modèles

L’Apple MacBook Pro 13 pouces (avec 128 Go de stockage via SSD) est aujourd’hui disponible à 1 299 euros sur Amazon, contre 1 499 euros habituellement. Cela représente tout de même une réduction de 200 euros pour un produit qui n’est que très rarement en promotion.

Retrouvez l’Apple MacBook Pro (128 Go) à 1 299 € sur Amazon

Le Microsoft Surface Laptop 3 à 899 €

Récemment, Microsoft à mis à jour sa gamme Surface avec la nouvelle tablette hybride Pro X et, évidemment, le nouveau Surface Laptop 3. Cette nouvelle version ajoute quelques améliorations en comparaison de l’ancien modèle. Le design change, la puissance est augmentée grâce aux processeurs Intel de la dixième génération et sa connectique accueille enfin de l’USB-C. La bonne nouvelle ? Il est aujourd’hui en promotion pendant la Black Friday Week, seulement quelques semaines après son lancement.

Le Surface Laptop 3 en bref :

La nouveau design métallique

Un processeur i5 de 10ème génération

La connectique accueille enfin de l’USB Type-C

Au lieu de 1 149 euros, le nouveau Microsoft Surface Laptop 3 est aujourd’hui disponible à 899 euros sur Amazon, soit une remise de plus de 20 % sur son prix d’origine.

Retrouvez le Surface Laptop 3 à 899 € sur Amazon

Objets connectés

La Samsung Galaxy Watch Active à 179 €

Avec sa gamme Galaxy Watch Active, le constructeur coréen compte bien conquérir le poignet des sportifs. La Samsung Galaxy Watch Active 2 est d’ores et déjà disponible, mais celle-ci ne bénéficie malheureusement pas d’une réduction pour le Black Friday. De plus, le premier modèle est toujours aussi efficace, notamment avec un suivi de santé et d’activité particulièrement poussée.

La Samsung Galaxy Watch Active en bref :

Une montre pensée pour les sportifs (étanche jusqu’à 50 mètres)

Une puce NFC (compatible Google Pay)

Une bonne autonomie, mais surtout compatible charge sans-fil

Le stockage interne de 4 Go pour écouter de la musique sans smartphone

Au lieu de 249 euros à son lancement, la montre connectée Samsung Galaxy Watch Active est aujourd’hui proposé à 179 euros sur Amazon, soit une réduction de 70 euros sur son prix d’origine. La montre connectée est disponible en trois coloris : argent, vert et rose.

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch Active (argent) à 179 €

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch Active (vert) à 179 €

Retrouvez la Samsung Galaxy Watch Active (rose) à 179 €

La Garmin Forerunner 735 XT à 179 €

La Garmin Forerunner 735XT est une montre connectée pensée pour les sportifs et les sportives. Robuste, elle vous suivra pendant toutes vos activités sportives, même à la piscine. À coup sûr un fidèle compagnon que vous ne voudrez pas enlever de votre poignet, d’autant plus que son autonomie est plutôt confortable. Vous hésitez encore ? Elle est aujourd’hui en promotion à moins 60 % pour le Black Friday.

La Garmin Forerunner 735XT en bref :

Son analyse poussée des différentes données collectées

Son autonomie plutôt confortable

On peut nager avec !

Au lieu de 450 euros à son lancement, la montre connectée Garmin Forerunner 735XT est aujourd’hui disponible à 179 euros sur Amazon à l’occasion des promotions liées au Black Friday.

Retrouvez la Garmin Forerunner 735XT à 179 € sur Amazon

Audio

Les Sony WF-1000XM3 à 212 €

La réduction de bruit active est une fonctionnalité très en vogue en ce moment. On l’a d’abord aperçue sur les casques audio, puis elle s’est tranquillement installée sur les écouteurs true wireless au cours de l’année 2019. Les modèles proposant un système d’annulation du bruit ambiant sont encore assez rares, mais force est de constater que les WF-1000XM3 de Sony sont les meilleurs de leur catégorie. La bonne nouvelle ? Ils sont à prix réduit pour le Black Friday.

Les Sony WF-1000XM3 en bref :

Le design premium

Une bonne autonomie au quotidien

La réduction de bruit héritée du WH-1000XM3

Au lieu de 249 euros, les Sony WF-1000XM3 sont aujourd’hui disponibles à 212 euros sur Amazon, soit une remise de 15 % sur le prix d’origine. Les écouteurs sans fil sont disponibles en deux coloris : noir et argent.

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 (noir) à 212 €

Retrouvez les Sony WF-1000XM3 (argent) à 212 €

Les Samsung Galaxy Buds à 119 €

Après les Gear IconX, Samsung a fabriqué une nouvelle référence d’écouteurs sans fil pour accompagner ses smartphones. Dorénavant baptisés Galaxy Buds, ils apportent quelques améliorations en comparaison de l’ancien modèle, notamment un design plus discret, une meilleure restitution sonore et une compatibilité avec la charge sans fil (pour le boîtier). Intéressés ? Ils sont en promotion pour le Black Friday.

Les Samsung Galaxy Buds en bref :

Un design confortable

Une sonorité propre et originale

Une bonne isolation passive

Leur compatibilité charge sans fil

Au lieu de 149 euros depuis leur sortie, les Samsung Galaxy Buds sont aujourd’hui disponibles à 119 euros sur Amazon, soit une réduction de 30 euros sur leur prix d’origine. Les écouteurs sans fil sont disponibles en trois coloris : noir, blanc et argent.

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (noir) à 119 €

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (blanc) à 119 €

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds (argent) à 119 €

Les Jabra Elite Active 65T à 121 €

Pour avoir les meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit, il faut aujourd’hui mettre entre 200 et 300 euros, soit le prix d’un très bon casque audio. Lancés en avril 2018, les écouteurs sans fils Jabra Elite Active 65t offrent aujourd’hui le même confort agréable, presque la même qualité sonore, et surtout une isolation passive suffisante pour être dans sa bulle. La bonne nouvelle ? Ils sont aujourd’hui en promotion pendant le Black Friday.

Les Jabra Elite Active 65t en bref :

Le design confortable au quotidien

Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Siri

Une autonomie de plus de 15h avec le boîtier de charge

Les écouteurs sans fil Jabra Elite Active 65t sont aujourd’hui affichés à 121 euros sur Amazon, contre 199 euros habituellement.

Retrouvez les Jabra Elite Active 65t à 121 € sur Amazon

La barre de son Sonos Beam à 369 €

La barre de son Sonos Beam possède plusieurs avantages. Tout d’abord, elle est particulièrement compacte pour trouver facilement sa place sur votre meuble TV. Elle propose évidemment une qualité sonore au rendez-vous, même si les technologies Dolby et DTS manquent à l’appel. Ensuite, elle intègre surtout les assistants de Google et d’Amazon pour se passer d’une enceinte connectée à la maison. Pour les intéressés et intéressées, elle est en ce moment en promotion pour le Black Friday.

La Sonos Beam en bref :

Un design compact

Un rendu sonore clair et puissant

L’intégration de Google Assistant et Amazon Alexa

Sa compatibilité avec Apple AirPlay 2, ce qui est assez rare

Au lieu de 449 euros, la barre de son Sonos Beam est aujourd’hui remisée à 369 euros sur Amazon, soit une réduction immédiate de 80 euros à l’occasion du Black Friday. Elle est disponible en deux coloris : blanc et noir.

Retrouvez la Sonos Beam à 369 € sur Amazon

Accessoires

Le SSD NVMe Sabrent Rocket de 1 To PCIe 3.0 à partir de 96 €

Non, ce n’est pas une barrette de mémoire vive. Bien que cela y ressemble, il s’agit en réalité d’un SSD NVMe qui se branche sur les ports PCI Express de votre carte mère. Ils ont la particularité d’être plus rapides que les SSD classiques, tout en réduisant la consommation énergétique. Si votre PC est compatible, c’est à ce jour la meilleure solution du marché, d’autant plus quand ils sont remisés à 25 % de leur prix à l’occasion du Black Friday.

Le SSD NVMe Sabrent Rocket en bref :

Aussi compact qu’une barrette de RAM

PCIe 3.0 pour un débit jusqu’à 1000 Mo/s

La consommation d’énergie revue à la baisse par rapport à un SSD classique

Au lieu de 129 euros, le SSD NVMe Sabrent Rocket PCIe 3.0 d’une capacité de stockage de 1 To passe à 96 euros sur Amazon, au lieu de 129 euros

Retrouvez le SSD NVMe Sabrent Rocket 1 To à 96 € sur Amazon

D’autres références, avec une capacité de stockage différente, sont également disponibles en promotion sur Amazon. On retrouve également des SSD NVMe pour PCIe 4.0 afin d’obtenir de plus gros débits au quotidien, mais sachez que seul les derniers Ryzen et Chipsets associés sont compatibles avec cette nouvelle norme.

Retrouvez toutes les offres SSD NVMe PCIe sur Amazon

Le SSD Samsung T5 de 500 Go à 79 €

Qu’ils soient internes ou externes, les SSD possèdent de nombreux avantages par rapport aux HDD. Ils sont plus compacts pour faciliter le transport des données, plus solides grâce à l’absence de pièces mécaniques et surtout plus rapides. En effet, la vitesse de transfert est estimée 10 fois supérieure à celle d’un disque dur traditionnel. La bonne nouvelle ? Cette technologie est moins chère pendant le Black Friday.

Le SSD Samsung T5 en bref :

Sa conception robuste

Sa vitesse de transfert élevée et constante

Compatible PC/Mac et tablette Android

Le SSD externe Samsung T5 d’une capacité de 500 Go est aujourd’hui disponible à 79 euros sur Amazon, au lieu de 119 euros habituellement.

Retrouvez le Samsung T5 500 Go sur Amazon

Consoles et jeux vidéo

La manette Xbox One à partir de 39 €

Une bonne manette doit répondre à plusieurs critères : le confort en main, une bonne autonomie et la polyvalence des supports compatibles. Eh oui, celle de la Xbox One semble alors toute désignée. Elle propose une bonne préhension grâce à son poids idéalement réparti et ses touches qui tombent naturellement sous les doigts, son autonomie est estimée à presque 30 heures avec 2 piles AA (LR6) et elle ne s’utilise pas uniquement sur la console de Microsoft. Pour couronner le tout, elle est en promotion pendant le Black Friday.

La manette Xbox One en bref :

Un confort inégalable

Une autonomie au-dessus du lot

Compatible avec TOUS les supports (dont les appareils Android)

Hors promotion, la manette Xbox One coûte 59 euros. Aujourd’hui, elle est affichée sur Amazon à 39 euros seulement. La manette est livrée avec le câble pour jouer en mode filaire.

Retrouvez la manette Xbox One (avec câble) à 39 €

Le pack PS VR avec 5 jeux à 219 €

Au début de la VR, on ne pouvait qu’assouvir notre curiosité pour cette technologie par le biais d’expériences courtes, mais tout de même intenses. Aujourd’hui, beaucoup de développeurs se sont penchés sur le sujet pour voir désormais apparaître sur le marché de nombreux jeux complet, comme c’est le cas sur une console de salon. On retrouve d’ailleurs une bonne partie d’entre eux, comme Skyrim, Resident Evil 7 ou Astrobot, uniquement disponible sur PlayStation. La bonne nouvelle ? Le mégapack le plus complet pour le PS VR est plus abordable que jamais pendant le Black Friday.

Le casque PlayStation VR en bref :

Son confort et sa simplicité d’utilisation

Un catalogue de jeux qui ne cesse de grandir

La réalité virtuelle accessible sur console de salon

Au lieu de 349 euros, le mégapack du PlayStation VR est aujourd’hui disponible à 219 euros sur Amazon, soit une économie de 130 euros sur son prix d’origine. Il inclut la deuxième version du casque de réalité virtuelle, la deuxième version de la caméra également, ainsi que 5 jeux compatibles VR : VR Worlds, Skyrim, Astrobot, Everybody’s Golf et Resident Evil 7.

Retrouvez le mégapack PlayStation VR à 219 € sur Amazon

La PlayStation 4 à partir de 189 €

Pour bien débuter la semaine du Black Friday, la PlayStation 4, aka la console de salon la plus vendue de sa génération, est en promotion à un prix très alléchant. Une large sélection de jeux vidéo profite également de réductions intéressantes. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

La PlayStation 4 Slim en bref :

Plus fine et plus silencieuse que le modèle original

Un traitement HDR plutôt réussi, même sans 4K

Le même catalogue de jeux que la PS4 Pro

Au lieu de 299 euros, la PlayStation 4 Slim 500 Go est aujourd’hui disponible à partir de 189 euros.

La PlayStation 4 Pro en bref :

De la 4K, ou presque

Un traitement HDR de toute beauté

Le même catalogue de jeux que la PS4 Slim

Au lieu de 399 euros, la PlayStation 4 Pro est aujourd’hui disponible à partir de 289 euros.

Les jeux sur PS4 :

Si vous souhaitez compléter votre future collection, voici une petite sélection des jeux PlayStation 4 en promotion :

Les produits Amazon

Le nouvel Amazon Echo 3 à 64 €

Le nouvel Amazon Echo de la 3ème génération se rapproche désormais davantage du modèle Echo Plus destiné à offrir une meilleure expérience sonore. Tout d’abord, son design est quasi similaire, notamment avec sa forme bien arrondie entourée d’un tissu. Pour améliorer la qualité du son, il intègre par ailleurs un nouveau un haut-parleur de graves de 7,6 centimètres. Amazon affirme que « les basses sont plus fortes » et que « les médiums et les aigus sont plus clairs » que sur l’ancien modèle. Ensuite, il embarque également les membranes en néodyme que l’on retrouve déjà sur l’Echo Plus pour améliorer le tout. Évidemment, l’enceinte connectée embarque toujours l’assistant Alexa pour vous faciliter la vie que quotidien.

L’Echo (3ème gen) en bref

Un nouveau design

Le haut-parleur dédié aux graves

Bref, une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle

L’enceinte connectée Amazon Echo de la 3ème génération est d’ores et déjà disponible à 64 euros au lieu de 99 euros.

Retrouvez l’Amazon Echo (3ème gen) à 64 €

L’Amazon Echo Dot à partir de 22 €

L’Amazon Echo Dot (3e génération) adopte la forme d’un petit galet pour passer inaperçu à l’intérieur de votre domicile. Elle intègre 4 boutons en façade (Action/Désactiver le micro/Augmenter le volume/Diminuer le volume) avec une belle bande lumineuse faisant le tour de l’enceinte, servant de LED indicative. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête. Alexa prend par ailleurs en charge les Skills pour personnaliser encore plus l’expérience. Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant grâce à son connecteur jack ou via Bluetooth afin d’améliorer la qualité sonore de cette petite enceinte.

L’Echo Dot (3ème gen) en bref :

Son design mignon en forme de galet

Les Skills pour personnaliser l’expérience

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), l’Echo Dot (3e génération) est disponible à 22 euros sur Amazon, soit une économie de presque 40 euros sur son prix habituel.

Retrouvez l’Amazon Echo Dot à 22 €

Un pack avec une prise connectée TP-Link HS100 (compatible Alexa) est également disponible à 31 euros, soit 9 euros de plus.

Retrouvez le pack Echo Dot + TP-Link HS100 à 31 €

Enfin, le nouveau modèle de l’Echo Dot avec horloge intégré est quant à lui remisé à 34 euros au lieu de 69 euros.

Retrouvez l’Amazon Echo Dot (horloge) à 34 €

Le Fire TV Stick à partir de 24 €

Le Fire TV Stick 4K est la nouvelle version du dongle HDMI d’Amazon, cette fois-ci compatible UHD tout en supportant les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision. Comme l’ancien modèle, celui-ci intègre son propre système d’exploitation (Fire OS) pour se différencier du Chromecast de Google, ce qui lui permet d’accéder facilement aux services Prime Video ou Amazon Music, ainsi qu’aux applications tierces comme Netflix, Molotov, Twitch, avec la télécommande. Cette dernière a d’ailleurs bien changé, elle intègre désormais un micro pour utiliser Alexa et piloter l’objet à la voix.

Le Fire TV Stick 4K en bref :

Sa simplicité d’utilisation

La nouvelle télécommande avec Alexa

Sa compatibilité 4K, mais aussi HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), le Fire TV Stick 4K d’Amazon est disponible à 39 euros, contre 59 euros habituellement.

Retrouvez le Fire TV Stick 4K à 39 €

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, nous vous conseillons alors de vous tourner vers la version classique du Fire TV Stick vendu aujourd’hui à 24 euros au lieu de 39 euros. Il embarque également la nouvelle télécommande avec Alexa intégré.

Retrouvez le Fire TV Stick à 24 €

L’Amazon Echo Show 5 à 49 €

L’Amazon Echo Show 5 prend l’aspect d’une tablette, mais avec une enceinte dans le dos. Il embarque toutes les fonctionnalités liées à l’assistant virtuel Alexa, mais ce nouveau produit de la gamme Echo offre bien plus de possibilités à l’utilisateur grâce à son écran de 5,5 pouces : naviguer librement sur Internet, afficher une vidéo, ou encore faire défiler ses photos de vacances — comme le fait un cadre photo numérique, par exemple. L’intérêt de l’écran est donc de pouvoir interagir autrement que par la voix avec l’assistant.

L’Echo Show 5 en bref :

La puissance de l’enceinte accrochée au dos

Une nouvelle façon d’interagir avec Alexa grâce à l’écran

S’intègre parfaitement dans l’écosystème Amazon

L’Echo Show 5 est disponible à 49 euros sur Amazon, contre 89 euros habituellement.

Retrouvez l’Echo Show 5 pouces à 49 €

La liseuse Kindle à 54 €

La liseuse Kindle est la concurrente directe de Kobo by Fnac. Elle embarque un écran e-ink sans reflets et rétroéclairé de 6 pouces affichant une définition de 167 ppp, ce qui offre la même qualité qu’une page imprimée sur du papier. Elle intègre 4 Go de stockage pour entreposer votre collection d’e-books, téléchargeables directement en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle qui propose plus de 5 millions de références. De plus, la liseuse Kindle offre de nombreuses heures de lecture avec sa batterie qui permet de tenir 6 semaines sans la recharger à raison de 30 minutes d’utilisation par jour.

La liseuse Kindle en bref :

Son écran e-ink de 6 pouces, qualité papier

Ses nombreuses options de personnalisation

Son autonomie très confortable

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la liseuse Kindle est disponible à 54 euros sur Amazon, au lieu de 79 euros.

Retrouvez la liseuse Kindle à 54 €

Le modèle Kindle Paperwhite plus fin, plus léger, plus autonome et dorénavant résistant à l’eau est également en promotion à 89 euros, contre 129 euros habituellement.

Retrouvez la liseuse Kindle Paperwhite à 89 €

La tablette Fire HD 8 à 69 €

Comme son nom l’indique, la tablette Fire HD 8 possède un écran de 8 pouces. Elle embarque un processeur quadricœur cadencé à 1,3 GHz, 1,5 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 16 Go, extensible jusqu’à 400 Go via micro SD. Compte tenu de son petit prix, c’est une solution abordable pour profiter de vos contenus multimédias préférés où que vous soyez, ainsi que pour regarder des vidéos en streaming grâce aux applications comme Prime ou Netflix, mais uniquement via le store d’Amazon. Eh oui, la tablette ne tourne pas sous Android, mais Fire OS. De ce fait, il est possible que certaines applications souhaitées ne soient pas disponibles. Enfin, elle propose une autonomie estimée à 10 heures et est également compatible Dolby Atmos.

La tablette Fire HD 8 en bref :

Son rapport qualité/prix intéressant

Une autonomie estimée à 10 heures environ

Sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos

Jusqu’au 2 décembre 2019 (et dans la limite des stocks disponibles), la tablette Fire HD 8 est disponible à 69 euros, soit une économie de 30 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez la tablette Fire HD 8 à 69 €

L’ancien modèle, la Fire 7 avec un écran de 7 pouces, est également disponible en promotion sur Amazon, à 49 au lieu de 69 euros.

Retrouvez la tablette Fire 7 à 49 €

