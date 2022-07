PlayStation Plus : les fans de Final Fantasy VII Remake connaissent quelques couacs

Le nouveau système d’abonnement PlayStation Plus propose des jeux récents dans le cadre de ses niveaux Extra et Premium avec certains DLC proposés. Mais si vous avez déjà le jeu et êtes abonnés, vous ne pourrez pas forcément profiter de l’extension.

Avec ses offres PlayStation Plus Extra et Premium, Sony propose désormais des niveaux d’abonnement plus complets que son ancien simple PlayStation Plus (devenu PS Plus Essential) avec ses deux-trois jeux offerts chaque mois. C’est désormais un très vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 qui est mis à la disposition de ceux qui s’acquittent le plus.

Parmi ces titres offerts façon Xbox Game Pass, un stock qui enregistre des arrivées et potentiellement des sorties chaque mois, on trouve bon nombre de jeux récents, certains dès leur sortie comme Stray ajouté le 19 juillet, mais aussi des jeux avec leurs extensions comme Final Fantasy VII Remake Intergrade. Mais ce dernier ne fait pas forcément le bonheur de tous ses fans.

Vous avez le jeu ? Vous n’aurez pas l’extension

Le site VGC a repéré un cas de figure que Sony n’avait visiblement pas envisagé. Si vous êtes abonnés PlayStation Plus Extra ou Premium, possédez la version standard de Final Fantasy VII Remake sur PS5 et que vous comptiez profiter de la possibilité de tester le pack Intergrade proposé (comprenant le jeu et le DLC Intermission), vous ne pourrez pas.

Pour aller plus loin

PlayStation Plus en juillet : Stray et Final Fantasy VII Remake Intergrade sont disponibles

Le PlayStation Store n’a pas prévu que vous puissiez accéder au DLC en achetant le pack Intergrade, puisque vous possédez déjà le jeu. Et cela s’applique aussi au catalogue PlayStation Plus Extra. Un message d’erreur apparaît après avoir cliqué sur la fiche du jeu pour l’ajouter à votre PS5, car il y a un conflit avec le fait de déjà posséder le jeu :

Vous ne pouvez pas acheter ce produit pour les raisons suivantes : vous possédez déjà les produits suivants qui entrent en conflit avec le produit que vous essayez d’acheter : Final Fantasy VII Remake.

Comme le note le site spécialisé, cette erreur n’est pas récente. La mise à niveau du jeu de la version PS4 vers la version PS5 avait déjà privé les joueurs de la possibilité d’acheter Intergrade. Mais le DLC Intermission était disponible à l’achat séparément après avoir fait la bascule.

Mais avec son ajout dans le PlayStation Plus Extra, Intergrade permet aux abonnés de jouer sans supplément le temps de leur abonnement. Seuls les possesseurs du jeu abonnés seront donc obligés de payer pour un DLC qui devrait être gratuit. Une situation qui pourrait se reproduire, PlayStation ayant promis de mettre des jeux en package assez souvent.

https://www.frandroid.com/marques/sony/1300163_playstation-plus-prix-date-jeux-avantages-tout-savoir-sur-le-service-de-sony

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.