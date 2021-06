EPOS B20 : un micro élégant et simple d’utilisation avec un excellent son

Spécialiste des casques gaming, EPOS annonce un microphone conçu pour la diffusion en direct, le jeu vidéo et l’enregistrement sonore haut de gamme. Le B20 s’adresse aux streamers, mais aussi aux créateurs de contenu audio en quête d’un produit simple à utiliser, mais avec une qualité studio.

On connaissait la marque EPOS pour ses casques gaming, et même ses intras malins pour jouer et écouter de la musique, utilisables même avec la Nintendo Switch ou la PS5. Elle dispose désormais aussi à son catalogue d’un microphone, aussi utile pour enregistrer des podcasts que pour jouer ou streamer avec un son de qualité studio.

C’est la promesse faite par l’ancien partenaire de Sennheiser avec l’arrivée du B20. Ce micro plutôt design va faire le bonheur de ceux qui cherchent un produit facile à installer, compatible avec les PC Windows, Mac et PlayStation 4.

Multifonctions et produit haut de gamme

Le B20 est élégant avec une coque en aluminium noir robuste et un design de micro studio qui va séduire le plus grand nombre, notamment les streamers qui dévoilent leur setup.

On trouve deux boutons de part et d’autre facilement accessibles à tout moment du bout des doigts : d’un côté, une molette de réglage du volume et un bouton pour mettre le micro en sourdine (la LED passe en rouge quand le micro est coupé); de l’autre, le réglage du gain et quatre gammes de prise de son. Il est ainsi possible d’adapter le micro selon la situation et vos besoins en captation (stéréo, bidirectionnelle, omnidirectionnelle ou cardioïde). Que vous soyez en streaming en solo ou à plusieurs, en enregistrement audio ou en train de discuter avec vos coéquipiers en ligne, le B20 a une réponse adaptée.

Le B20 dispose de nombreux réglages // Source : EPOS Vous pouvez couper le micro facilement // Source : EPOS Le micro B20 se branche en plug’n’play à un PC, un Mac ou une PS4 // Source : EPOS Le micro EPOS B20 // Source : EPOS

Le micro peut basculer sur son pied pour offrir le meilleur angle de prise de son. Il peut se fixer sur un support déjà en place (pied de micro, perche, etc.) ou bien sur le socle fourni pour tenir sur une table. Le socle offre une bonne assise au B20 et ajoute une petite touche design, bienvenue tout en étant solide. On apprécie l’encoche pour glisser le fil de branchement et ne pas être gêné.

Sous le micro, on trouve un port USB-C pour raccorder à un ordinateur ou une console, ainsi qu’une prise casque. Le B20 sera ainsi capable de contrôler la voix et mixer l’audio de votre jeu pour une excellente sortie audio dans vos oreilles. On apprécie la connexion plug’n’play qui permet de brancher simplement l’appareil pour qu’il soit fonctionnel (câble USB-C/USB-A fourni et assez long de 2,9 m).

Si vous êtes sous Windows, vous pourrez télécharger le logiciel EPOS Gaming Suite pour mieux personnaliser vos réglages audio, ajuster la réduction de bruit, l’égaliseur, la réverbération, etc. Cela permettra de passer du son surround 7.1 au son stéréo 2.0 avec un casque branché sur le micro, annonce EPOS.

Un son équilibré pour une voix cristalline

Au niveau du son, le B20 présente un son équilibré entre les graves et les aigus, derrière la promesse de qualité de diffusion studio. Le signal du micro est ainsi envoyé à l’ordinateur au format numérique 24 bits/48 kHz. À l’intérieur du boîtier, les trois capsules captent les fréquences allant de 50 Hz à 20 kHz. La voix est claire et bien mise en avant que vous écoutiez dans le casque ou bien sur les phases d’enregistrement audio. Les basses ne sont pas plus marquées que les médiums ou les aigus et l’ensemble donne un son agréable. Un bon point pour un micro qui servira à un très grand nombre d’utilisateurs sans possibilité de réglages.

Le B20 a le mérite de fonctionner avec de très nombreux logiciels d’enregistrement, les messageries vocales, les outils de visioconférence (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, etc.).

Les bruits de fond sont parfaitement effacés (les bruits légers, pas les climatiseurs ou l’aspirateur !), même sans passer par l’EPOS Gaming Suite. À noter que l’enregistrement comme l’utilisation en chat se font sans latence notable.

Le B20 se présente donc comme un excellent produit pour ceux qui sont en quête d’un micro pratique en USB, élégant et surtout de très bonne qualité audio. Mais ne cherchez pas la petite fonctionnalité qui fera la différence, c’est avant tout un combo sûr et de bonne facture pour un micro qui sera parfait pour du streaming de qualité. En revanche, la facture, elle, est peut-être un peu élevée…

Prix et disponibilité de l’EPOS B20

Le micro B20 est d’ores et déjà disponible à 199 euros sur le site d’EPOS et chez différents partenaires.