Après un mois de promotions, les soldes d’été se terminent ce mardi 6 août ! Si vous n’avez pas encore fait vos emplettes, il n’est pas trop tard. Nous avons sélectionné pour vous les 5 meilleures offres Tech encore disponibles. Console, casque, smartphone … à offrir ou pour se faire plaisir !

La meilleure offre ? Le meilleur casque audio, pardi

La gamme 1000X du constructeur japonais est une véritable référence en audio. Dévoilé lors de l’IFA 2018, ce troisième modèle est réputé pour son efficacité au niveau de sa réduction de bruit, mais aussi pour son excellente restitution sonore. Il améliore la formule de son prédécesseur en étant plus léger, avec un son de meilleure qualité, sans oublier le passage à l’USB C et la compatibilité avec Google Assistant.

Pour couronner le tout, son autonomie est exemplaire, estimée à 30 heures selon le constructeur, et quelques heures de plus avec la réduction de bruit désactivée. Bref, on ne peut que recommander chaudement le meilleur casque audio du moment.

Pourquoi recommande-t-on le Sony WH-1000XM3 ?

Sa réduction de bruit efficace

Autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit

Recharge en USB-C

Le casque Sony WH-1000XM3 est disponible à 294 euros sur Amazon, contre 380 euros habituellement.

Retrouvez le Sony WH-1000XM3 à 294 euros

Chromecast 3, l’indispensable

Le Chromecast 3 de Google est une clé HDMI qui se révèle tellement pratique au quotidien, un indispensable si votre TV n’est pas assez « smart« . Ce petit objet permet en effet de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur directement depuis votre smartphone, votre tablette ou depuis le navigateur Chrome de votre PC. La base en soirée avec des ami(e)s, ou pour regarder sa série préférée en 1080p à 60 images par secondes tout en étant tranquillement installé au fond de son canapé.

Il est encore plus pratique à utiliser avec Google Assistant, disponible sur les enceintes de la gamme Google Home, ou tout autre smartphone/tablette tournant sous Android.

Pourquoi recommande-t-on le Chromecast 3 ?

Aussi simple à installer qu’à utiliser au quotidien

La dernière version du Chromecast pour du Full HD à 60 fps

Sa compatibilité avec Google Assistant logique, mais tellement pratique

Le Google Chromecast s’affiche à 34 euros sur Boulanger, contre 39 euros habituellement.

Retrouvez le Google Chromecast 3 à 34 euros

Xiaomi Redmi Note 5, le compagnon de tous les jours

Le Xiaomi Redmi Note 5 est célèbre pour une chose : son rapport qualité/prix. Il se démarque notamment par une autonomie considérable avec sa grosse batterie de 4 000 mAh qui le fait tenir deux jours sans forcer, voire plus si votre utilisation est modérée. Viennent ensuite les performances honorables du Snapdragon 636 qui permettent de profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, et même de faire tourner quelques jeux 3D. Avant l’arrivée du smartphone chinois, on avait plutôt droit à du Snapdragon 425 sur cette tranche tarifaire, et encore. Vous pouvez lui dire merci.

Assez de belles paroles, le test complet du Redmi Note 5 disponible dans nos colonnes vous apprendra tout ce qu’il y a à savoir sur le célèbre smartphone chinois.

Pourquoi recommande-t-on le Redmi Note 5 ?

Son autonomie prodigieuse

Ses performances suffisantes, même pour jouer

Son rapport qualité/prix, tout simplement

Le Xiaomi Redmi Note 5 passe à 129 euros sur Cdiscount grâce à une ODR de 40 euros.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 5 à 129 euros

PlayStation 4 Slim, pour s’amuser, et plus si affinités

En dépassant récemment le cap des 100 millions d’exemplaires vendus, la PlayStation 4 est à ce jour la console de salon la plus populaire de sa génération. Elle se doit de trouver une petite place dans votre salon, ou votre chambre. Comment se refuser une partie sur les excellentes exclusivités dont seul Sony a le secret, en comptant parmi ses rangs The Last of Us, Spider Man, Uncharted, Gran Turismo et bien d’autres.

La version Slim possède d’ailleurs les mêmes caractéristiques que son aînée, tout en étant 30 % plus fine, 16 % plus légère et surtout bien plus silencieuse. Un bonheur si vous ne jouez pas avec un casque.

Pourquoi recommande-t-on la PlayStation 4 Slim ?

Plus fine et plus silencieuse que le modèle d’origine

Compatible HDR pour profiter d’une expérience visuelle améliorée

Un catalogue de jeux vidéo très fourni, dont les excellentes exclusivités Sony

Sur Cdiscount, la PlayStation 4 Slim est disponible à partir de 249 euros pour le modèle 500 Go avec 2 manettes DualShock 4.

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go sur Cdiscount

Sur Amazon, la PlayStation 4 Slim 500 Go est également affichée à 249 euros, mais avec un jeu offert (Spider Man ou Detroit Become Human, par exemple).

Retrouvez la PS4 Slim 500 Go sur Amazon

Toujours en 500 Go avec 2 manettes, la console de Sony est d’ailleurs disponible à 259 euros avec le jeu Grand Theft Auto 5 sur Cdiscount.

Retrouvez la PS4 Slim + GTA V sur Cdiscount

Ensuite, le modèle 1 To de la PlayStation 4 Slim profite également d’une belle promotion. Le pack console Crash Team Racing Nitro-Fueled (avec deux manettes) est accompagné en supplément du jeu God of War, Days Gone ou Spider Man pour un total de 299 euros — offre valable sur Amazon et Cdiscount.

Retrouvez la PS4 Slim + 2 manettes + CTR + 1 jeu sur Amazon

Retrouvez la PS4 Slim + 2 manettes + CTR + 1 jeu sur Cdiscount

Pour finir, notez que des promotions sont également disponibles pour la PlayStation 4 Pro. Elle est vendue à 340 euros sur Cdiscount avec le jeu God of War et à 349 euros sur Amazon avec le jeu Days Gone.

Retrouvez la PS4 Pro + God of War sur Cdiscount

Retrouvez la PS4 Pro + Days Gone sur Amazon

Ceci n’est que notre sélection des packs les plus intéressants. Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur parmi celle-ci, nous vous invitons à retrouver l’ensemble des offres PlayStation 4 sur Cdiscount et Amazon.

Roborock S50, pour les flemmards du ménage

Si vous ne voulez plus perdre de temps à passer l’aspirateur chez vous, pas besoin d’engager quelqu’un pour faire le ménage. Il suffit d’investir dans un robot aspirateur et le meilleur moment pour le faire est évidemment les soldes. Le Roborock S50 va faire la majorité des corvées à votre place. Pour aspirer rapidement et efficacement, l’appareil cartographie les différentes pièces de votre maison/appartement. Il nettoiera minutieusement toute une pièce avant de passer à la suivante. De plus, si sa batterie est faible, s’il est bloqué (ça arrive de temps en temps) ou si sa corbeille se remplit avant la fin du nettoyage, il se souviendra de l’endroit où il s’est arrêté et reviendra à cet endroit une fois son problème résolu. La belle vie.

Il est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôler à la voix. Tout est expliqué dans notre test complet du Roborock S50.

Pourquoi recommande-t-on le Roborock S50 ?

Un aspirateur-robot très efficace

Excellente autonomie

Compatible Google Assistant et Amazon Alexa

Le Xiaomi Roborock S50 est disponible à 339 euros sur Cdiscount, contre 399 euros habituellement.

Retrouvez le Roborock S50 à 339 euros sur Cdiscount