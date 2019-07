La PS4 passe officiellement la barre des 100 millions de consoles vendues pour Sony. Ces ventes se sont faites plus rapidement même que la PS2, grande championne en son temps.

Le marché des consoles de jeux vidéo se porte extrêmement bien. Alors que pressenti comme sur le déclin face à l’avènement du jeu mobile, il a montré sur cette génération qu’il avait encore toute sa santé.

Sony est le grand champion de cette philosophie. Grâce à une communication efficace au lancement, la PlayStation 4 a réussi à convaincre certains joueurs Xbox de changer de bord, et cette image de marque continue de la porter en prime de nombreuses exclusivités.

Sur ses derniers résultats financiers, Sony a annoncé avoir vendu 3,2 millions de consoles supplémentaires, portant le nombre total de PS4 vendues dans le monde à… 100 millions tout rond.

This makes PlayStation 4 the fastest home console to reach 100 million unit sell in.

Faster than both the PS2 and Wii which were just behind.

It took PS2 a total of five years and 9 months. PS4 was just 5 years and 7 months. pic.twitter.com/g4Bk8sckYf

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 30, 2019