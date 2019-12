Si vous êtes à la recherhce d’une Xbox One S, c’est le moment de craquer, Cdiscount propose un pack avec la console, deux manettes et un essai au Xbox Live et au Game Pass pour seulement 159,99 euros au lieu d’un prix de 299,99.

Le Black Friday est le moment parfait pour craquer pour une console ! Si vous êtes dans le camp de Microsoft et de la Xbox, la One S est disponible dans un pack spécial avec une manette supplémentaire et un essai de 14 jours au Xbox Live Gold et d’un mois au Xbox Game Pass pour un prix de 159,99 euros chez Cdiscount. Le prix estimé du pack s’élève pourtant à 299,99 euros.

La Xbox One S en bref

La plus compact des Xbox avec lecteur de disques

Compatible 4K UHD, HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision et DTS:X

Un très grand catalogue de jeux

La Xbox One S en détail

La Xbox One S a beau être la version de base de la console de salon de Microsoft, elle n’est pas une console au rabais (sur les performances) !

Elle retrouve les caractéristiques de la Xbox One originale sortie en 2013 avec un processeur AMD octa-core cadencé à 1,75 GHz qui développe 1,3 téraflops de puissance avec 8 Go de mémoire vive. Un ensemble qui lui offre des capacités graphiques indéniables.

La console est compatible avec de nombreuses technologies modernes d’affichage comme la 4K Ultra HD, l’HDR, Dolby Atmos et Vision et le DTS:X pour la partie lecteur Blu-Ray. Les jeux sont upscalés en 4K. Autrement dit, elle est parfaitement adaptée aux équipements vidéo et audio haut de gamme et pourra en tirer leur plein potentiel.

Mais ce qui fait pencher le choix entre cette Xbox et la PS4 Slim, c’est le catalogue de jeux. On a toujours les jeux en commun comme les monstres de popularité Call of Duty ou FIFA mais Microsoft a mis en place des exclusivités qui font saliver comme la série des Halo.

