Si le Google Home Max est arrivé en France à un tarif onéreux (pour rappel, 399 euros), ce n’est plus le cas aujourd’hui. La puissante enceinte connectée de la firme de Mountain View est en ce moment affichée à la moitié de son prix d’origine sur Darty et fnac.com, soit 199 euros.

Le Google Home Max est bien plus qu’une enceinte connectée. Elle propose une expérience sonore qui satisfera sans aucun doute les plus audiophiles d’entre vous, notamment avec un son évalué 20 fois plus puissant qu’un Google Home classique. La bonne nouvelle ? La grosse enceinte de Google est aujourd’hui disponible à moitié prix.

Le Google Home Max en bref

Google Assistant toujours présent

Une expérience sonore sans saturation

Un son estimé 20 fois plus puissant que le Google Home

Au lieu de 399 euros à son lancement, le Google Home Max est aujourd’hui proposé à 199 euros sur Darty et fnac.com, soit une économie de 200 euros sur son prix d’origine.

Retrouvez le Google Home Max à 199 € sur Darty

Retrouvez le Google Home Max à 199 € sur fnac.com

Le Google Home Max en détail

Le Google Home Max possède les mêmes fonctionnalités que ses petits-frères. Comme d’habitude, on retrouve Google Assistant pour faciliter le quotidien. En prononçant les mots magiques « Ok Google, … », vous pouvez lui poser des questions, savoir la météo du jour, mettre de la musique via Spotify, Deezer ou YouTube Music (désormais avec une version gratuite) et bien plus si vous avez des objets connectés (Chromecast, Philips Hue, Netatmo, etc.).

Pour les quelques différences avec ses petits frères, on notera tout d’abord sa taille imposante. Ses dimensions de 33,5 x 18,7 x 15,2 cm le rendent évidemment moins discret qu’un Google Home classique (ou mini). Le Home Max a toutefois la particularité de proposer un son particulièrement, notamment grâce à ses deux woofers doubles bobine et ses deux haut-parleurs de 18 mm pour les hautes fréquences. De plus, il intègre la technologie Smart Sound — similaire à True Play de Sonos — pour un son clair, précis et suffisamment profond pour se dissiper agréablement dans toute la pièce. Pour donner un ordre d’idée, la puissance sonore est estimée 20 fois plus puissante que le Google Home.

Enfin, il propose une entrée en jack 3,5 mm (pour le brancher à une source audio) et en USB-C (pour le connecter en Ethernet grâce à un dongle).

Retrouvez le Google Home Max à 199 € sur Darty

Retrouvez le Google Home Max à 199 € sur fnac.com

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Google Home Max.

Découvrez notre guide d’achat

Pour découvrir les alternatives disponibles sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2019.