Inédit, la Xbox One X est aujourd’hui plus abordable que la PS4 Pro

Si vous n'avez pas eu votre console sous le sapin cette année, il est encore temps de se rattraper avec les folles promotions d'après Noël. La Xbox One X, avec le jeu Star Wars Jedi Fallen Order, s'affiche au prix inédit de 269 euros sur Amazon. Il y a également le même pack avec la Xbox One S pour 159 euros.

Lors de la cérémonies des Games Awards 2019, Microsoft en a profité pour dévoiler sa nouvelle machine : la Xbox Series X. C’est donc acté, la prochaine génération de console arrive dès l’année prochaine. Malgré cette annonce, le modèle actuel est toujours intéressant et a du coup droit à un prix réduit : la Xbox One X est même aujourd’hui moins chère que la PS4 Pro.

La Xbox One X en bref

Les jeux en 4K UHD à 60 fps

Les anciens titres optimisés pour Xbox One X

Son lecteur Blu-Ray UHD 4K et sa compatibilité Dolby Atmos/Vision

La Xbox One X en pack avec le jeu Star Wars Jedi Fallen Order est aujourd’hui disponible à 269 euros sur Amazon, alors que le prix de la console seule est habituellement affiché (hors promotion) à 499 euros.

La Xbox One S, également en pack avec le jeu de la saga de Georges Lucas, est elle aussi en promotion sur Amazon, à 159 euros au lieu de 299 euros (toujours hors promotion).

La Xbox One X ne possède pas un design extravagant, mais il faut avouer qu’elle est tout de même très élégante. Tout juste plus large que la Xbox One S (30 x 24 x 6 contre 29,5 x 23 x 6,5 cm), cette version X surboostée de la console de Microsoft embarque néanmoins bien plus de puissance que sa petite sœur.

Avec ses 6 téraflops de puissance et ses 12 Go de mémoire vive, elle est en effet capable de faire tourner les jeux vidéo en 4K native à 60 images par seconde. Tous les jeux ne sont pas compatibles, mais la plupart des nouvelles sorties vidéoludiques le sont, comme Star Wars Jedi Fallen Order, Gears 5 ou encore Red Dead Redemption 2. Grâce au travail des développeurs des différents studios, de nombreux anciens jeux sont désormais compatibles 4K, HDR, ou les deux.

Plus qu’une simple console de salon, elle agit également comme un boîtier multimédia pour votre TV, avec la possibilité d’écouter de la musique, de louer des films ou d’en regarder sur Netflix par exemple. Elle intègre par ailleurs un lecteur Blu-Ray UHD 4K pour lire tous vos films préférés sur votre téléviseur. Notez qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision. De plus, sa manette sans fil fait partie des meilleures références pour jouer, d’autant plus que cette dernière est également compatible pour jouer sur nombreux supports (mobile, tablette, Android TV et tvOS ou PC/Mac via Steam, Stadia, etc.).

