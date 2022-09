Xbox Series X | S : plus forcément besoin d’une connexion Internet pour lancer des jeux solo

Pendant longtemps, Microsoft a été pointé du doigt pour sa rigidité vis-à-vis des DRM des jeux Xbox. Discrètement, le fabricant a levé le pied sur les DRM de certains jeux solo, qui ne demandent plus de connexion Internet au lancement.

Depuis des années, Microsoft a recours à des DRM pour gérer les droits numériques des jeux commercialisés pour la Xbox. Ce digitals rights management ou gestion des droits numériques en français permet de s’assurer que la personne qui lance un jeu en a le droit et qu’il s’agit d’une copie officielle. Seulement voilà, cela avait pour conséquence qu’il fallait une connexion Internet pour lancer les jeux, même ceux qui ne sont pas multijoueurs. Les choses s’arrangent cependant puisqu’il n’y a plus besoin de connexion Internet pour lancer certains jeux sur les Xbox Series X et Series S.

Comme le rappelle Windows Central, « une grande partie de la controverse porte spécifiquement sur les jeux solo sur disque et en numérique. Ces jeux ne devraient mécaniquement pas avoir besoin d’un accès à Internet pour fonctionner ». Jusqu’à maintenant, beaucoup d’entre eux nécessitaient une connexion Internet afin que les serveurs de Microsoft vérifient les droits de la copie en question.

C’est la chaîne YouTube Hikikomori Media qui a repéré pour la première fois un changement du côté du fabricant de la console. Dans la dernière mise à jour des Xbox Series X | S, les problèmes repérés depuis février 2022 ont été réglés en grande partie. Cette mise à jour permet de jouer à ses jeux Xbox One et Series X | S hors-ligne. Attention cependant : cela ne fonctionne pas pour les jeux du Game Pass, de la Xbox originelle et de la Xbox 360.

Aussi, il faudra toujours une connexion Internet pour installer des jeux, même ceux qui ne sont pas multijoueurs.

Yes, this is true since the 2206 update. We examined data since Series X|S launch & determined the online compatibility check isn't needed in the vast majority of cases for Xbox One discs. Some games may still need to be updated online after install to ensure the best experience.

— Eden Marie (@neonepiphany) September 19, 2022