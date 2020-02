Banque en ligne : jusqu’à 170 euros offerts pour l’ouverture d’un compte chez Monabanq

Les banques en ligne sont de plus en plus nombreuses et les différentes enseignes multiplient les offres de bienvenue pour se faire entendre. Aujourd’hui, Monabanq offre pas moins de 170 euros à ses futurs clients qui souhaitent ouvrir un compte bancaire chez eux. Retrouvez tous les détails de l’offre ci-dessous.

En bref

170 euros offerts

Sans condition de revenus

Les nombreux services disponibles

Une application complète et simple à utiliser

L’offre de bienvenue chez Monabanq est disponible jusqu’au 9 février 2020, uniquement pour les nouveaux clients.

Pour en savoir plus 👇

Avec Monabanq, la carte Visa est disponible à 2 euros par mois. Elle possède d’ores et déjà quelques options intéressantes, et vous pourrez en plus opter pour pour une Visa Premier pour 3 euros de plus afin d’être mieux couvert par des assurances supplémentaires. L’option premium à 4 euros par mois est également disponible pour éviter la majorité des frais lors de paiements ou retraits hors zone euro.

Appartenant au groupe Crédit Mutuel, Monabanq offre des avantages que peu de banques en ligne ont la possibilité de proposer. Tout d’abord, vous recevez un chéquier, mais vous pouvez aussi déposer du liquide et des chèques sur votre compte Monabanq en vous déplaçant dans une banque physique CIC. Depuis l’application, vous pouvez d’ailleurs accéder à une carte afin d’apercevoir tous les distributeurs autour de vous. L’application en elle-même est claire et simple à utiliser au quotidien, et propose des fonctionnalités pratiques pour gérer son budget, notamment en catégorisant ses dépenses ou en simulant son épargne, par exemple.

Pour l’ouverture du compte, c’est assez simple. Depuis le site Internet, il suffit de renseigner son état civil, ses coordonnées et sa situation financière, même il n’y a pas de conditions de revenus. Évidemment, il faut être majeur pour ouvrir un compte et posséder un autre compte pour faire un premier virement de 150 euros. Par la suite, vous recevrez votre Visa ou Visa Premier, ainsi que la réception de la prime en différée. Explication. Vous recevez dans un premier temps un versement de 50 euros à l’activation de votre carte. Ensuite, la prime est fractionnée en 8 versements de 10 euros pendant 8 mois, et à condition d’avoir effectué 10 opérations débitrices pour un montant total de 300 euros par mois. Les 40 euros restants sont versés en une seule fois, au 13e mois, si et seulement si les conditions précédentes ont été respectées.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du service Monabanq.

Découvrez notre comparateur

Nous vous invitons également à consulter notre comparateur de banque en ligne pour trouver l’offre qui correspond le plus à vos besoins.