Amazon propose un disque dur externe de 12 To à moins de 2 centimes le Go

Jusqu’à ce soir par le biais d’une vente flash, Amazon propose le disque dur externe My Book de Western Digital d’une capacité de 12 To à 202 euros seulement, contre 288 euros habituellement. Une excellente promotion si vous recherchez une grosse solution de stockage à prix réduit.

Outre le stockage dans le cloud, un disque dur externe est sans aucun doute la meilleure solution — qui plus est abordable — pour conserver pendant longtemps toutes vos données numériques. Il y a bien les SSD portables, mais ils sont encore plutôt coûteux aujourd’hui et se limitent bien souvent à 1 ou 2 To pour le même prix qu’un HDD. Ici, on vous propose presque le sextuple.

En bref

Un design élégant

Avec une énorme capacité de stockage

Et une connectique en USB 3.0 (jusqu’à 5 Gb/s théoriques)

Au lieu d’un prix barré à 288 euros, le disque dur externe WD – My Book de 12 To est aujourd’hui disponible en vente flash à 202 euros sur Amazon, soit une remise de 30 %. Le rapport capacité/prix est d’ailleurs excellent, seulement 0,017 euro le Go.

Pour en savoir plus 👇

Alors que la plupart des constructeurs de disques durs (externes ou non) ne misent pas sur l’esthétique du produit, ce n’est pas le cas de Western Digital avec sa référence My Book. Il faut dire qu’il est élégant avec son design en deux parties, où l’on remarque une surface lisse et brillante sur la partie haute et une autre, mate et en relief, sur la partie basse. Un bel objet à poser à côté de son ordinateur donc. Cependant, il ne bougera que très rarement de sa place avec des dimensions de 13,93 x 4,9 x 17,06 centimètres et un poids de presque 1 kilo.

Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 7 200 tours par minute. Comptez un peu plus d’une centaine de Mo/s en lecture comme en écriture, ce qui sera amplement suffisant pour la plupart des usages. Notez qu’il est immédiatement compatible avec Windows, mais un formatage sera nécessaire pour Mac.

Ce disque dur est par ailleurs équipé de tous les logiciels nécessaires à la protection des données, notamment les WD Backup et WD Security pour ne jamais rien perdre de votre vie numérique. De plus, il est garanti pendant 3 ans par le constructeur.

