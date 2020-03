La Xiaomi Mi Box S (Android TV) chute aujourd’hui sous les 50 euros

La Xiaomi Mi Box S est de loin la meilleure des box Android TV abordables sur le marché. Son rapport qualité-prix est encore plus intéressant aujourd'hui puisqu’elle chute à 48 euros sur Gearbest, contre 69 euros habituellement.

Si vous recherchez un boîtier Android TV complet et pas cher, c’est vers la Xiaomi Mi Box S qu’il faut se tourner. Elle est compatible 4K et HDR, suffisamment puissante pour faire tourner quelques jeux 3D et embarque de nombreuses fonctionnalités, comme Chromecast ou Google Assistant. La bonne nouvelle ? Elle profite aujourd’hui d’une réduction de plus de 20 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un boîtier compact et discret

Une expérience utilisateur fluide au quotidien

La nouvelle télécommande (avec Netflix et Google Assistant)

Au lieu de 69 euros, la Xiaomi Mi Box S est aujourd’hui disponible au prix avantageux de 48 euros grâce à une vente flash sur Gearbest. Notez que les stocks sont limités.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Xiaomi Mi Box S est un boîtier Android TV très complet pour son petit prix. Par rapport à l’ancien modèle, elle se distingue par l’intégration de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues, comme Google Assistant. On retrouve un bouton dédié sur la nouvelle télécommande, juste à côté de celui pour Netflix. Évidemment, la fonction Chromecast est toujours de la partie.

Pour booster les performances globales, cette dernière version de la Mi Box intègre une puce Amlogic S905X qui comprend un processeur ARM Cortex-A53 à 1,5 GHz et une puce graphique Mali 450 à 750 MHz, le tout épaulé par 2 Go de mémoire vive. Si elle peut faire tourner quelques jeux 3D du Play Store, cette configuration apporte surtout une compatibilité avec de nombreux formats vidéo, dont la 4K à 60 images par seconde.

Plus anecdotique, le boîtier conserve toujours dans les tons noirs, mais force est de constater que le design change tout de même d’un poil, notamment avec le logo du constructeur qui vient dorénavant se placer pile au milieu. Autre fait notable : elle est légèrement plus épaisse, en raison d’une fiche technique revue à la hausse.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Box S.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir des alternatives en fonction de votre budget, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020.