La sélection tech à prix cassé : Galaxy S20+, iPhone 11, AirPods 2, etc.

Xiaomi Mi Box S

La Xiaomi Mi Box S est un boîtier Android TV très complet pour son prix contenu. Par rapport à l’ancien modèle, elle se distingue par l’intégration de nouvelles fonctionnalités plus que bienvenues, comme Google Assistant. On retrouve un bouton dédié sur la nouvelle télécommande, juste à côté de celui pour Netflix. Évidemment, la fonction Chromecast est toujours de la partie. Il est également plus performant pour faire tourner quelques jeux 3D du Play Store, mais ce gain de puissance apporte surtout une compatibilité avec de nombreux formats vidéo, dont la 4K à 60 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Box S.

En bref

Un boîtier compact et discret

Une expérience utilisateur fluide au quotidien

La nouvelle télécommande (avec Netflix et Google Assistant)

DJI Ryze Tello

Pour sa petite taille, le DJI Ryze Tello embarque de nombreuses fonctionnalités, en passant par le décollage et l’atterrissage automatique, un mode de vol autonome, la possibilité de faire des flips (rotations) dans les airs, de voler en cercle ou de haut en bas, et bien plus encore. Il est par ailleurs très facile à contrôler via l’application dédiée sur smartphone (disponible sur iOS et Android). Le drone peut voler pendant 13 minutes environ et peut atteindre une vitesse maximum de 8 mètres par seconde. Côté photo/vidéo, il embarque une caméra de 5 mégapixels qui permet de prendre des photos avec de belles couleurs, et une plage dynamique bien retranscrite lorsque les bonnes conditions sont réunies. Il est également capable de filmer en qualité HD – 720p – à 30 images par seconde.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le DJI Ryze Tello.

En bref

Sa facilité d’utilisation

Ses diverses fonctionnalités

Son système de stabilisation vidéo

Le design du Spark en encore plus compact

Apple AirPods 2

Les AirPods 2 proposent le même design que celui du modèle de 2016, donc toujours très agréables à porter au quotidien. La fiche technique partage également beaucoup de similitudes entre les deux modèles (comme l’autonomie), à l’exception de deux nouveaux ajouts : la compatibilité Bluetooth 5.0 et l’intégration de Siri directement dans les oreillettes, qui comprennent désormais le « Dis Siri », sans passer par l’iPhone. Les possesseurs d’un smartphone à la pomme peuvent d’ailleurs profiter de fonctionnalités exclusives, notamment le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Toutes les fonctionnalités ne sont en revanche pas disponibles avec un smartphone Android, mais notez que les AirPods 2 sont tout de même compatibles. Pour les intéressés, nous avons réalisé un petit tutoriel.

En bref

Le design confortable

La compatibilité avec Android

Les fonctionnalités exclusives d’iOS

Samsung Galaxy Tab A 10,1″ (2019)

La Samsung Galaxy Tab A (2019) est la tablette la plus abordable du constructeur coréen. Elle s’équipe d’un écran IPS LCD (Full HD+) de 10,1 pouces qui est de bonne facture pour son prix contenu, et on peut faire le même constat pour le reste de sa fiche technique. Son SoC Exynos 7904 épaulé par 2 Go de mémoire vive ne casse pas des briques en termes de performances, mais offre une expérience utilisateur fluide au quotidien et c’est tout ce qu’on lui demande. Cette tablette bon marché va surtout surprendre par son autonomie extrêmement confortable. Avec sa batterie de 6 150 mAh, comptez 2 à 3 jours d’utilisation en alternant réseau social, streaming, jeux, etc.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab A (2019).

En bref

Un écran LCD de bonne qualité

L’interface One UI adaptée sur tablette

Une autonomie confortable au quotidien

Apple iPad 10.2 2019

L’iPad 2019 de la septième génération est à ce jour la tablette la plus abordable disponible chez Apple. Ce n’est pas une grande évolution par rapport à son prédécesseur, notamment à cause d’une fiche technique identique. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, l’autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable par le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Les seules différences viennent de la largeur d’écran, qui passe de 9,7 à 10,2 pouces, et de la présence d’un Smart Connector pour y connecter un clavier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

En bref

L’écran Retina de 10,2 pouces

La compatibilité avec l’Apple Pencil

Le Smart Connector pour connecter un clavier

Apple iPhone 11

L’iPhone 11 représente une belle évolution par rapport à l’iPhone XR, tout en conservant un bon rapport qualité/prix. Il propose globalement le même design, on retrouve d’ailleurs le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces, mais offre une belle montée en gamme de sa fiche technique. Tout d’abord, il est plus puissant grâce à la puce A13 Bionic. Il est également plus autonome sans pour autant augmenter la capacité de la batterie (merci les améliorations logicielles). Ensuite, il passe d’un mono à un double capteur photo intégrant un objectif ultra grand-angle très convaincant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple iPhone 11.

En bref

L’écran Liquid Retina de qualité

La puissance de la puce A13 Bionic

Une meilleure qualité photo que l’iPhone XR

Samsung Galaxy S20 Plus

Le Galaxy S20 Plus est fait partie des nouveaux fleurons de Samsung. Il commence par intégrer le meilleur écran du marché, à savoir une dalle Dynamic AMOLED de 6,7 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est ensuite propulsé par le SoC Exynos 990, l’alternative européenne au Snapdragon 865 pour Samsung, épaulé par 8 Go de mémoire vive pour les modèles 4G. Quoi que l’on en pense, cette configuration haut de gamme permet de répondre à tous les usages sans broncher, mais fait en effet perdre de l’autonomie. Le smartphone de Samsung est enfin un excellent photophone avec son module triple capteur 64 + 12 + 12 mégapixels accompagné d’un capteur ToF (Time of Flight). Le résultat est surprenant, même de nuit.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy S20 Plus.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

La puissance de l’Exynos 990

L’autonomie généreuse avec 4 500 mAh

La polyvalence et la qualité du module photo

