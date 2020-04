Le pack Xbox One X avec Star Wars Jedi: Fallen Order à moitié prix

Enfin, presque à moitié prix. Le pack Xbox One X avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order profite en ce moment même d'une remise immédiate de 48 % sur son prix habituel. Ce bon plan est uniquement disponible sur fnac.com.

Le confinement est bien parti pour durer plus longtemps que prévu… Il faut donc réussir à s’occuper sur le long terme et les jeux vidéo sont justement là pour ça. Aujourd’hui, la console Xbox One X presque à moitié prix est livrée avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order : des dizaines d’heures de jeu garanties !

En bref

Les jeux récents en 4K UHD à 60 fps

Les anciens optimisés pour Xbox One X

Le lecteur Blu-Ray UHD 4K et la compatibilité Dolby Atmos/Vision

Au lieu de 499 euros à son lancement, la Xbox One X en pack avec le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order est aujourd’hui disponible à seulement 259 euros sur fnac.com.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

Bien que la Xbox Series X a d’ores et déjà été annoncée par Microsoft, la console Xbox One X est toujours une solution intéressante en 2020 pour profiter de tous les blockbusters de cette année, en passant par le tout récent Ori and the will of the Wisps, mais aussi Resident Evil 3, DOOM Eternal, Avengers ou encore Cyberpunk 2077. Bref, il y a encore de quoi s’amuser !

Avec ses 6 téraflops de puissance et ses 12 Go de mémoire vive, la Xbox One X est d’ailleurs capable de faire tourner des jeux vidéo en 4K à 60 images par seconde. Tous les jeux ne sont pas compatibles, mais la plupart des récentes sorties vidéoludiques le sont. De plus, de nombreux anciens jeux sont également compatibles 4K, HDR, ou les deux, grâce à l’incroyable travail des développeurs des différents studios.

Plus qu’une simple console de salon, elle sert également de boîtier multimédia pour votre TV, avec la possibilité d’écouter de la musique, de louer des films ou d’en regarder sur Netflix par exemple. Elle intègre aussi un lecteur Blu-Ray UHD 4K pour lire tous vos films préférés sur votre téléviseur. Notez d’ailleurs qu’elle est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision pour une expérience visuelle et sonore toujours plus intense, à condition d’avoir un téléviseur compatible.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Xbox One X sur Numerama.

