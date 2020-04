Cet écran HP 27 pouces à 144 Hz est à un prix imbattable (compatible AMD FreeSync)

Vous êtes à la recherche d'un nouvel écran PC ? Celui de HP en 27 pouces avec une définition QHD et un taux de rafraîchissement à 144 Hz est aujourd'hui disponible avec une remise immédiate de 100 euros chez Fnac/Darty. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

L’écran HP 27XQ est idéal pendant le confinement, surtout à ce prix. Il permet de bien télétravailler la journée grâce à sa longue diagonale de 68,8 cm (au top pour le multitâche) et de jouer dans d’excellentes conditions le soir — et le week-end — avec son taux de rafraîchissement à 144 Hz et sa compatibilité avec AMD FreeSync.

En bref

Une large diagonale de 27 pouces

La compatibilité avec AMD FreeSync

Le taux de rafraîchissement à 144 Hz

L’écran HP 27XQ est aujourd’hui disponible à seulement 199 euros sur Darty et fnac.com, contre 299 euros habituellement.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

L’écran de PC HP 27XQ propose une diagonale de 27 pouces, soit 68,8 centimètres. C’est une largeur idéale pour jouer ou faire du multitâche lorsque vous êtes en télétravail. Comprenez que vous pourrez ouvrir plusieurs fenêtres sur le même écran pour avoir une bonne vue d’ensemble et, ainsi, éviter de basculer de l’une à l’autre avec la combinaison magique Alt + Tab.

Il faut savoir qu’il s’équipe d’une dalle TN. Cette technologie est différente de l’IPS LCD ou de l’OLED, avec notamment un élément majeur qui change la donne : les angles de vision. Comprenez que l’on voit super bien lorsque l’on est en face du moniteur et un peu moins sur les côtés. C’est moins gênant sur un écran fixe que sur un ordinateur portable, et les dalles TN disposent généralement d’un meilleur temps de réponse.

Il a ensuite la particularité de proposer une définition Quad HD de 2 560 x 1 440 pixels, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz. Autrement dit, l’écran affiche 144 images par seconde pour une fluidité impressionnante en jeu. Notez d’ailleurs que l’écran de Hewlett-Packard est également compatible avec AMD FreeSync pour éviter les problèmes de tearing en jeu.

