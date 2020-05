Ces écouteurs sans fil sont compatibles charge sans fil pour 55 € seulement

Les écouteurs sans fil Aukey Key Series EP-T10 ont la particularité d'être compatibles avec la charge sans fil malgré leur prix contenu. On les trouve aujourd'hui à seulement 55 euros sur Amazon grâce au code promo DOUZPEEA.

Aukey n’est pas une marque inconnue au bataillon. Elle fabrique de nombreux objets tech, notamment des écouteurs sans fil. Ses Key Series EP-T10 nous ont par ailleurs largement satisfaits lors de notre test, ce pour quoi nous n’hésitons pas à vous les proposer avec une belle promotion.

En bref

Un excellent maintien dans les oreilles

Jusqu’à 7h d’écoute non-stop

Charge sans fil

Au lieu de 89 euros, les Aukey Key Series EP-T10 sont actuellement remisés à 55 euros sur Amazon en utilisant le code promo DOUZPEEA, soit une économie de plus d’une trentaine d’euros sur le prix d’origine des écouteurs sans fil.

Pour en savoir plus 👇

Les Aukey Key Series EP-T10 offrent un design très soigné, notamment grâce à un matériau très doux au touché, que ce soit pour le boitier ou les oreillettes. Ces dernières sont très confortables au quotidien avec les différents embouts et paires d’oreillettes de trois tailles (S, M ou L) pour s’adapter à votre morphologie.

Le maintien est excellent, même lors des séances sportives. Ils sont même certifiés IPX5 pour résister aux éclaboussures et à la sueur. Les touches sont quant à elle tactiles pour interagir sans avoir à sortir son smartphone. Il est alors possible d’augmenter/réduire le volume, mettre lecture/pause, changer de musique, ou même de demander les conseils d’un assistant de votre choix, car oui, les Key Series EP-T10 sont également compatibles avec Google Assistant et Siri.

Ils n’intègrent ensuite pas une fonctionnalité aussi premium que la réduction active de bruit, mais les Key Series EP-T10 ont d’autres atouts à faire valoir, à commencer par leur grande autonomie. Concrètement, vous pouvez écouter 7 heures de musique non-stop sans boitier, et jusqu’à 24 heures avec. De plus, il est compatible avec la charge sans fil Qi.

On note également la présence du Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de connexion avec vos différents appareils compatibles (smartphones, tablettes, PC).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet des Aukey Key Series EP-T10 dans nos colonnes.

