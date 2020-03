Charge sans fil et grande autonomie sont les atouts de ces écouteurs à 57 €

Vous recherchez des écouteurs sans fil abordables avec des fonctionnalités premium ? Les Aukey Key Series EP-T10 sont en ce moment disponibles à seulement 57 euros sur Amazon, contre 89 habituellement.

Aukey est une marque qui propose de nombreux produits tech, en passant par des batteries externes, des chargeurs, des claviers gaming mais aussi des écouteurs true wireless avec ses Key Series EP-T10. Ils passent en ce moment même entre les mains expertes de la rédaction de Frandroid et il faut dire que nous sommes déjà surpris par le rapport qualité/prix de ces oreillettes, d’autant plus en promotion aujourd’hui.

En bref

Le design confortable dans les oreilles

Jusqu’à 7h d’écoute non-stop

Charge sans fil

Au lieu de 89 euros, les Aukey Key Series EP-T10 sont actuellement remisés à 57 euros sur Amazon, soit une économie d’une trentaine d’euros sur le prix d’origine des écouteurs sans fil.

Notez que les livraisons sont bel et bien assurées par les différents transporteurs pendant cette période de confinement liée au Coronavirus (COVID-19). Certains d’entre eux mettent d’ailleurs en place la livraison sans contact, n’hésitez donc pas à le demander lorsque cela est possible.

Pour en savoir plus 👇

Les Aukey Key Series EP-T10 offrent un design très soigné pour ce prix contenu. Tout d’abord, le boîtier propose une surface très douce au touché, le tout dans une forme circulaire qui pivote pour dévoiler, à l’intérieur, les oreillettes. Ces dernières profitent des mêmes matériaux agréables sous les doigts. Elles sont d’ailleurs très confortables au quotidien, notamment grâce aux différents embouts et paires d’oreillettes de trois tailles (S, M ou L) pour s’adapter à votre morphologie.

On retrouve ensuite des touches tactiles pour interagir sans avoir à sortir son smartphone. Il est alors possible d’augmenter/réduire le volume, mettre lecture/pause, changer de musique, ou même de demander les conseils d’un assistant de votre choix, car oui, les Key Series EP-T10 sont compatibles avec Google Assistant et Siri. Ils sont également certifiés IPX5 pour résister aux éclaboussures et à la sueur.

Ils ne se paient malheureusement pas le luxe d’intégrer une fonctionnalité aussi premium que la réduction active de bruit, mais les Key Series EP-T10 ont d’autres atouts à faire valoir, à commencer par leur grande autonomie. Concrètement, vous pouvez écouter 7 heures de musique non-stop avant de devoir remettre les écouteurs dans leur boîtier. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge sans fil (Qi) et permet de recharger les oreillettes 2,5 fois environ, pour un total de 24 heures d’autonomie, selon le constructeur. Si vous n’avez pas de socle à induction, vous pouvez toujours recharger la boîte ronde via son port USB-C.

On note également la présence du Bluetooth 5.0 pour améliorer la stabilité de connexion avec vos différents appareils compatibles (smartphones, tablettes, PC).

La prise en main des Aukey Key Series EP-T10 sera bientôt disponible sur Frandroid.

