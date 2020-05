Introduction

Parce qu'il n'y a pas que Apple, Bose et Sony dans la vie, nous avons décidé de consacrer du temps à une marque un peu moins connue : Aukey. Elle propose ses écouteurs sans fil Key Series EP-T10 à moins de 90 euros, avec des arguments convaincants comme une grande autonomie ou une compatibilité avec la charge sans fil. Découvrez notre verdict.

Aukey est loin d’être une marque inconnue au bataillon. Elle propose de nombreux produits tech, des batteries externes aux chargeurs, en passant par des claviers gaming et des écouteurs true wireless avec ses Key Series EP-T10.

Pour leur prix attractif, il faut avouer qu’ils offrent une prestation plus que raisonnable : prise en charge des codecs AAC et SBC, Bluetooth 5.0, certification IP X5, autonomie de 24 heures ou encore compatibilité charge sans fil.

Sur le papier, ils ont presque tout pour plaire. Ce pour quoi nous allons vérifier aujourd’hui s’ils sont aussi intéressants dans la réalité, notamment pour une utilisation quotidienne.

Un design qui tourne en rond

Qui tourne littéralement en rond. Ce n’est pas du tout une figure de style pour dire que le design est vu et revu. Au contraire, les Key Series EP-T10 offrent une conception soignée pour ce prix contenu, qui plus est originale. Son boîtier à la surface agréablement douce au toucher possède une partie pivotante pour laisser apparaître les écouteurs à l’intérieur. On ne s’en lasse pas d’ouvrir et refermer la boîte, d’autant plus qu’un petit « clip » vient harmoniser le tout. Les fans d’ASMR seront comblés.

Les oreillettes profitent des mêmes matériaux agréables sous les doigts. Elles sont d’ailleurs très confortables au quotidien, notamment grâce aux différents embouts et paires d’oreillettes de trois tailles (S, M ou L) pour s’adapter à votre morphologie. Une fois la bonne équation trouvée, les écouteurs tiennent très bien en place. Je n’ai pas y besoin d’y toucher pendant plus de 2 heures à faire du skateboard, de même pour mes trajets en trottinette électrique dans Paris. De plus, ils sont certifiés IPX5 pour résister aux éclaboussures et à la sueur.

Sur les extrémités, on retrouve ensuite des touches tactiles pour interagir sans avoir à sortir son smartphone de sa poche. Il suffit de toucher 1 fois pour mettre en pause ou reprendre la lecture, 2 fois pour changer de chanson et 3 fois pour demander les conseils d’un assistant de votre choix (Google Assistant ou Siri). Il est également possible d’effectuer un appui prolongé pour monter ou baisser le volume.

C’est plutôt réactif sur les Key Series EP-T10, mais j’aurais préféré des bons vieux boutons poussoirs. L’inclinaison des écouteurs dans les oreilles fait que mon doigt n’arrive (presque) jamais à atteindre la surface plane parfaitement du premier coup, c’est toujours un peu en biais… De ce fait, la zone tactile traduit rarement ce que je veux réellement faire et c’est assez frustrant.

C’est correct, mais pas fou

Il faut savoir que codecs AAC et SBC sont pris en charge par les écouteurs sans fil de Aukey. On aurait aimé retrouver de l’Apt-X ou du LDAC, mais on ne va pas chipoter au vu du prix des écouteurs.

Mais sont-ils efficaces ? Globalement oui, l’écoute est amplement satisfaisante si vous passez principalement par des services de streaming musical comme Spotify, Deezer ou YouTube Music pour ne citer qu’eux. Cependant, j’utilisais personnellement les Xiaomi Redmi AirDots depuis de nombreux mois et je dois avouer que je n’ai pas ressenti une nette amélioration de la qualité sonore entre les écouteurs sans fil les moins chers du marché et ceux-là. Le maintien de l’oreille est bien meilleur avec Aukey, mais cela ne va pas forcément plus loin.

Je me demande si je ne m’étais pas un peu trop habitué aux basses prononcées des Redmi AirDots, car j’entends bien plus les aigus avec les Key Series, voire un peu trop… C’est normalement un bon point, mais j’ai du mal à m’y faire. Bref, ne vous attendez de toute façon pas à une qualité extraordinaire.

La réduction de bruit active n’est d’ailleurs pas de la partie, mais l’isolation passive est déjà un bon bouclier pour les bruits extérieurs, si et seulement si vous avez au préalable choisi le bon combo entre les embouts et les paires d’oreillettes.

« Allo, tu m’entends ? »

En ce qui concerne les appels téléphoniques, je n’ai constaté aucun problème majeur pouvant nuire à la discussion. Vous entendez les autres et les autres vous entendent, c’est finalement tout ce qui compte. Il y a bien une ou deux fois où j’ai du me répéter, mais rien de bien grave.

Cependant, on aurait tout de même apprécié que pour ce prix ils soient au moins compatibles avec l’annulation de bruit CVC 6 ou 8 pour améliorer la qualité des appels, mais non.

Un appairage facile, mais sans options

Les Key Series EP-T10 d’Aukey ont tout de même le mérite d’être compatible Bluetooth 5.0, notamment pour améliorer la stabilité de la connexion entre les écouteurs sans fil et le smartphone (si lui aussi est compatible, évidemment). Au quotidien, il faut dire que je n’ai rencontré aucun problème de grésillements ou autres désagréments de ce genre.

Ils se connectent facilement via les paramètres Bluetooth du téléphone, mais pas d’applications pour effectuer des ajustements et/ou modifications du son. Dommage. Pour ce prix, un petit égaliseur n’aurait pas été de refus non plus.

Une autonomie avec un grand A

Là où la balance va surtout pencher pour les Key Series EP-T10, c’est au niveau de l’autonomie. Elle est tout simplement prodigieuse. Le constructeur annonce 7 heures d’écoute non-stop et ce n’est pas un fake. Imaginez, vous pouvez faire un vol Paris-New York en arrivant seulement quand vous n’aurez plus de batterie. C’est assez dingue.

Au quotidien, ils peuvent facilement tenir toute une journée de travail sans sortir des oreilles. Oui, j’ai enfin le plaisir de ne pas être en rade de musique à la fin d’une journée de travail, alors que les Redmi AirDots me lâchaient généralement une heure et demie avant la fin.

Ajoutez à cela la capacité du boîtier à pouvoir recharger 2,5 fois les écouteurs, et vous obtenez une autonomie de 24 heures. C’est très confortable peu importe votre utilisation. La mienne est assez intensive et je ne recharge pourtant le boitier que tous les trois jours. Bonus : c’est un port USB-C, donc le même que mon smartphone.

La boîte ronde qui sert d’étui de rechargement aux écouteurs est également compatible avec la charge sans fil Qi jusqu’à 5 W. Ce n’est pas une technologie que j’utilise au quotidien, mais c’est tout de même appréciable de savoir que celles et ceux qui ont investi dans un socle à induction pour leur smartphone pourront également l’utiliser avec ces Key Series EP-T10.

Prix et disponibilité des Aukey Key Series EP-T10

Les écouteurs sans fil Aukey Key Series EP-T10 sont d’ores et déjà disponibles dans le commerce. Ils sont vendus au prix conseillé de 89 euros, mais ils sont (très) souvent en promotion.