On vous explique pourquoi ces écouteurs sans fil en promotion à 17 € valent le coup

Les Aukey Key Series EP-T10 sont des écouteurs sans fil qui ont été commercialisés au prix de 89 euros à leur sortie, mais aujourd'hui ils ne valent plus que 17 euros grâce à cette offre sur Cdiscount. On vous explique alors pourquoi ils sont un choix à considérer.

Il existe de nombreuses références d’écouteurs sans fil peu onéreuses sur le marché, mais peu d’entre elles sont aussi bien loties que les Key Series EP-T10. En effet, les oreillettes de la marque Aukey ont la particularité d’intégrer des fonctionnalités premium que l’on ne retrouve normalement pas sur des intra-auriculaires à moins de 20 euros.

Ce qu’il faut retenir des Key Series EP-T10

Un excellent maintien dans les oreilles

La certification IPX5 pour les sportifs

L’autonomie de 24 heures environ

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 89 euros à leur lancement, les Aukey Key Series EP-T10 sont aujourd’hui disponibles en promotion à seulement 17 euros sur le site de Cdiscount. Le prix a tout simplement été divisé par cinq.

Du haut de gamme à ce prix ?

Pour poser les bases dès maintenant, il faut savoir que les Aukey Key Series EP-T10 ne proposent pas la réduction de bruit active, ni même de fonctionnalités pratiques comme le Bluetooth multipoint. En revanche, ces écouteurs sans fil ont tout de même quelque chose de premium, à savoir leur compatibilité avec la charge sans fil. Le boîtier peut alors trouver facilement sa place sur un socle à induction en attendant votre utilisation et ce n’est pas le cas des autres références au même prix aujourd’hui.

Bien évidemment, il est aussi possible de les recharger avec un câble USB-C, moins pratique, mais plus rapide que la charge sans fil. L’autonomie est par ailleurs plutôt bonne. Comptez environ 7 heures de musique non-stop avec les oreillettes, et jusqu’à 24 heures avec le boîtier — quand il est à 100 %. C’est un score assez classique par rapport à la concurrence, mais pour des écouteurs vendus beaucoup plus cher. Par exemple, les Redmi AirDots de Xiaomi que l’on trouve souvent à moins de 15 euros proposent une endurance de seulement 12 heures, avec le boîtier.

Une qualité sonore suffisante

Le design en capsule des Key Series EP-T10 est assez classique, mais diablement efficace pour tenir comme il se doit dans l’oreille. C’est idéal pour celles et ceux qui s’adonnent aux activités sportives tout en écoutant de la musique, d’autant plus que les oreillettes sont certifiées IPX5 pour résister aux éclaboussures et à la sueur. On retrouve également des zones tactiles pour effectuer des contrôles, comme augmenter/réduire le volume, mettre en lecture/pause, changer de musique ou encore demander les conseils de Google Assistant ou Siri, pratique pour ne pas avoir à sortir le smartphone de la poche.

De plus, le format intra-auriculaire offre une bonne isolation passive de base, ce qui améliore nettement l’expérience sonore. Bon, ne vous attendez pas à une qualité impressionnante, mais c’est clairement satisfaisant pour le prix en promotion de ces écouteurs sans fil. Les basses sont peu présentes, mais cela n’est pas forcément un mal. Notez enfin que seuls les codecs AAC et SBC sont pris en charge.

