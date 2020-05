Honor MagicWatch 2 : le clone abordable de la Huawei Watch GT 2 avec 50 € de remise

Honor propose avec sa Magic Watch 2 une excellente montre connectée qui offre une bonne alternative à l'Apple Watch pour Android. Grâce à un code promo sur Acheter sur Google, le prix de sa version 46mm passe de 200 à 152 euros.

On connait la proximité entre Honor et Huawei, cette Magic Watch 2 en est un très bon exemple puisqu’elle est une copie conforme de la très bonne Huawei Watch GT 2. Cette montre Honor est donc un très bon produit également et elle profite de 50 euros via Acheter sur Google grâce à un code promo.

En bref

Le design lêché

Un très bon écran « always-on«

Sa grande autonomie

La montre connectée Honor Magic Watch 2 46mm est disponible à 152,99 euros sur Acheter sur Google au lieu de 200 euros

En savoir plus 👇

Cette Magic Watch 2 propose un écran AMOLED de 1,39 pouce qui profite de l’Always On Display. L’écran de la montre est toujours allumé pour voir l’heure ou ses notifications sans avoir à bouger son poignet ou taper sur l’écran. Avec sa luminosité maximale de 800 cd/m², la dalle reste facilement lisible même lors de journées très ensoleillées.

Avec cette montre, on profite d’une excellente gestion des données de santé, qu’il s’agisse du suivi d’activité, des différents sports proposés, du suivi du sommeil, du suivi GPS ou du suivi du rythme cardiaque. Ses données pourront se retrouver sur l’application Health de Huawei pour les analyser au mieux, on peut aussi depuis cette app changer les cadrans et en télécharger de nouveaux. Son autonomie est elle aussi très appréciable puisqu’on peut passer la semaine sans chargeur sans craindre de voir la batterie se vider entièrement.

La montre se connecte à votre smartphone via Bluetooth et vous pourrez passer depuis celle-ci des appels vocaux avec son micro et ses haut-parleurs intégrés, vous pouvez également y transférer de la musique avec son stockage interne de 4 Go.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de la Honor Magic Watch 2.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

