La montre connectée Honor MagicWatch 2 46 mm affichée à seulement 112 euros

Avec sa très bonne autonomie et ses fonctionnalités pratiques au quotidien, la montre connectée Honor MagicWatch 2 offre une bonne alternative à sa cousine, la Huawei Watch GT 2. Surtout au niveau du prix : elle est aujourd'hui affichée à seulement 112 euros sur Cdiscount.

Si la montre connectée Honor MagicWatch 2 est identique à la Huawei Watch GT 2 sur beaucoup de points, son prix lui permet de se démarquer nettement. D’autant plus qu’aujourd’hui, elle profite d’une réduction de 87 euros sur son prix de lancement.

En bref

Écran AMOLED Always-On

Autonomie jusqu’à une semaine

Excellente gestion des données de santé et du suivi sportif

Après un prix de lancement affiché à 199 euros, depuis descendu à 169 euros, la montre connectée Honor Magic Watch 3 46 mm marron est disponible à seulement 112 euros sur Cdiscount.

En plus de son bel écran AMOLED de 1,39 pouces, la Honor MagicWatch 2 bénéficie de l’always-on. Ainsi, l’écran est toujours allumé pour pouvoir consulter l’heure ou ses notifications sans avoir à toucher l’écran de la montre ni bouger le poignet. La dalle profite de plus d’une bonne luminosité pouvant aller jusqu’à 800 cd/m², ce qui la rendra bien lisible même en plein soleil.

Honor a tout misé sur la gestion de données et le suivi d’activité. La MagicWatch dispose de nombreux capteurs pour suivre l’activité de son utilisateur ou utilisatrice, gérer les données de santé, suivre le sommeil (et même le stress !) ou encore le rythme cardiaque avec le capteur TruSeen 3.5. La fonction GPS est également au rendez-vous. Les données seront analysables sur l’application Health de Huawei, laquelle vous permettra d’ailleurs de personnaliser le fond d’écran de la montre.

Il sera tout de même possible de consulter directement vos données via l’interface Lite OS, déjà utilisée par le groupe Huawei. Toutefois, la montre ne permet pas d’installer des applications supplémentaires, ni répondre aux SMS. Seules les notifications seront consultables, mais la montre étant utilisée en complément du smartphone. Elle se connectera à votre smartphone afin de passer des appels vocaux grâce aux micros et haut-parleurs intégrés.

Il sera aussi facile de transférer de la musique depuis son smartphone et de la stocker sur la montre grâce à ses 4 Go de stockage interne (dont 2 Go qui pourront être dédiés à la musique). L’autonomie est l’un des meilleurs arguments de la MagicWatch puisque selon notre test, on peut facilement passer une semaine sans craindre de tomber à plat. Cela variera évidemment en fonction de la nature de son utilisation. Niveau recharge, avec le chargeur 18W, la montre passera de 0 à 50% de batterie en 30 minutes, et la recharge complète prendra moins d’1h30.

Pour en savoir encore plus n’hésitez pas à lire notre test complet de la Honor Magic Watch 2.

