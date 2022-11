À ce prix, ce pack Honor 70 + Magic Watch 2 est l’excellent deal du jour

Le Black Friday se rapproche à grands pas, et pour anticiper cet évènement phare, Honor prend les devants en proposant son Honor 70 à 469,90 euros avec, en prime, la Magic Watch 2 d’une valeur de 199 euros à son lancement et une coque de protection.

Pour rivaliser avec les autres constructeurs, Honor a lancé un smartphone milieu de gamme aux caractéristiques dignes d’un flagship. Il s’agit du Honor 70 qui a récolté la note de 7/10 dans nos colonnes en raison de son prix un peu élevé. Mais aujourd’hui, une offre le rend plus intéressant avec 80 euros de moins et une montre connectée offerte. Sa note peut donc être rehaussée à 8 et en fait un parfait compagnon du quotidien.

Le Honor 70, c’est quoi ?

Une dalle AMOLED lumineuse à 120 Hz

Des performances honorables : Snapdragon 778G+

Un smartphone endurant qui se recharge rapidement

Au prix conseillé de 549 euros pour le modèle 8+128 Go, le Honor 70 est actuellement en promotion à 469,90 euros sur le site du constructeur, en appliquant les 30 euros de reprise sur un ancien téléphone. Ce n’est pas tout, en choisissant ce modèle, vous pouvez aussi obtenir la Magic Watch 2 (42mm) gratuitement (vendue à 199 euros), ainsi qu’une coque de protection.

Des finitions soignées

En matière de design, le Honor 70 s’apparente à un modèle haut de gamme. C’est un téléphone élégant, tout en finesse qui présente des bords très anguleux. En face avant, on découvre une belle dalle OLED incurvée de 6,67 pouces très lumineuse. Vous avez droit à une définition en Full HD+, mais aussi un rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu’à 120 Hz.

Sous le capot, c’est le Snapdragon 778G+ qui fait tourner la machine, avec ici 8 Go de RAM. Avec une telle configuration, vous lancer sans soucis la plupart de vos applications, regarder des vidéos ou bien lancer vos jeux préférés. Attention toutefois à ne pas trop poussés les paramètres graphiques sous peine de subir quelques ralentissements.

Un smartphone infatigable, et une belle partition photo

C’est l’un de ses plus gros points forts, le Honor 70 est capable de tenir une journée et demie sans sourciller, avec un usage mixte. Une bonne autonomie, couplée à une charge de 66 W qui permet de récupérer 50 % de batterie en 20 minutes. La marque annonce une charge complète en 45 minutes, une promesse presque tenue puisqu’il nous a fallu une cinquantaine de minutes pour passer de 6 % à 100 %.

En photo, le Honor 70 livre des prestations particulièrement satisfaisantes. Il peut compter sur trois capteurs, un capteur principal de 54 mégapixels (f/1,9), un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur 2 mégapixels. Dans l’ensemble, il se révèle polyvalent et offre de jolis clichés avec une bonne gestion des couleurs. À noter, la gestion de la dynamique est parfois à la traine.

Quelques mots sur la Magic Watch 2

La Honor Magic Watch 2 s’inspire de la Huawei Watch GT 2. Elle est équipée d’un écran AMOLED de 1,39 pouce avec une définition de 545 x 545 pixels, sans oublier la fonction Always-On Display. La montre offre une excellente gestion des données de santé, qu’il s’agisse du suivi d’activité, des différents sports proposés, du suivi du sommeil ou du suivi GPS. On appréciera également l’autonomie d’une semaine.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre test sur le Honor 70.

