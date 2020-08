105 euros, c’est désormais le prix de la montre connectée Honor MagicWatch 2

Vous recherchez une montre connectée abordable, mais dotée de fonctionnalités récentes comme l'Always-On Display ? Nous avons la solution : la Honor MagicWatch 2 (46 mm) chute aujourd'hui de 199 à seulement 105 euros sur Cdiscount.

Lancée au début de l’année en France, la Honor MagicWatch 2 est une montre connectée complète avec des caractéristiques haut de gamme, mais pour un prix bien inférieur à la concurrence. D’autant plus avec cette promotion qui permet de l’obtenir à presque moitié prix.

En bref

L’autonomie d’une semaine

L’écran AMOLED avec Always-On

Les nombreuses fonctionnalités sous Lite OS

Au lieu de 199 euros, le modèle 46 mm de la montre connectée Honor MagicWatch 2 est aujourd’hui disponible à seulement 105 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus 👇

Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la Honor MagicWatch 2 est un clone de la Huawei Watch GT 2. On retrouve alors presque le même design, les mêmes composants ou encore les mêmes fonctionnalités. Ceci dit, ce n’est pas un mal puisque ce sont toutes les deux d’excellentes montres connectées.

Le modèle 46 mm propose un écran AMOLED de 1,39 pouce accompagné par l’Always-On Display, une fonctionnalité initiée par l’Apple Watch Series 5. Celle-ci permet de laisser constamment l’écran allumé et il faut bien avouer que c’est plutôt pratique au quotidien. Cela évite principalement de toucher l’écran de sa montre pour afficher l’heure, par exemple. La dalle est par ailleurs très lumineuse avec 800 cd/m², ce qui est idéal pour voir ce qu’elle affiche lors des journées les plus ensoleillées.

La MagicWatch 2 s’équipe ensuite de nombreux capteurs pour suivre l’activité de son utilisateur/utilisatrice, en passant par le GPS à double fréquence (pour plus de précision) jusqu’au capteur de rythme cardiaque TruSeen 3.5. Comme d’habitude, il est possible de consulter quelques informations depuis l’écran via l’interface Lite OS, mais ça passe par l’application dédiée (disponible sur iOS et Android) pour une analyse plus poussée des données récoltées. Elle est d’ailleurs propulsée par la puce Kirin A1 que l’on retrouve également du côté de Huawei, avec également une compatibilité Bluetooth 5.1.

Les fonctionnalités sont diverses et variées, avec la possibilité de passer des appels en Bluetooth grâce aux microphones et haut-parleurs intégrés, ainsi que d’écouter de la musique grâce au stockage intégré de 4 Go. L’autonomie est enfin une grande force de cette montre, car elle est estimée à environ une semaine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Honor MagicWatch 2 dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Honor MagicWatch 2.

Notre guide d’achat

Afin de comparer ce modèle avec les autres modèles disponibles sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2020.