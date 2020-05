Première baisse de prix pour l’iPad Pro 11 2020 lors des French Days

Avec l'iPad Pro, Apple a encore affirmé sa supériorité dans le marché des tablettes. Pour le modèle 2020 de 11 pouces, son prix est pour la première fois réduit grâce à un code promo sur Acheter sur Google.

L’iPad est le mastodonte des tablettes. Avec son iPad Pro, Apple a encore plus rapproché ses tablettes de véritables ordinateurs. Idéal pour les professionnels, cet iPad reste onéreux et voir une promotion est assez rare pour être souligné. Grâce à Acheter sur Google, on profite de 10 % de réduction sur le modèle de base de l’iPad Pro 2020 11 pouces.

En bref

Un écran irréprochable

iPadOS qui se perfectionne

L’accès à l’écosystème Apple

L’iPad Pro 2020 11 pouces est alors disponible à 809,10 euros sur Acheter sur Google au lieu de 899 grâce au code promo FRENCHDAYSMAI20 dans sa version de base Wifi + 128 Go en Gris Sidéral.

En savoir plus 👇

L’iPad Pro est le premier modèle de tablette Apple a adopter un design aux bordures réduites et à intégrer FaceID. Ce design est une réussite et permet d’apprécier encore plus le magnifique écran « Liquid Retina True Tone » et « ProMotion » d’une diagonale de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cet écran le point le plus agréable sur cette tablette tant Apple a rendu une copie presque parfaite.

À l’intérieur de la bête, on trouve le processeur Apple A12Z qui rend l’utilisation de la tablette fluide et sans aucun ralentissement. L’iPad Pro est un modèle de puissance et n’importe quelle application ou jeu tournera comme un charme. Avec iPadOS optimisé à la perfection, l’utilisation est presque parfaite et il est le meilleur système dédié aux tablettes.

L’autonomie de l’iPad dépend de l’utilisation, si cela se résume à quelques minutes par jour, il tiendra plusieurs journées, mais si vous vous en servez comme une machine de productivité, il tiendra la journée, mais pas plus. Petite particularité, il n’intègre pas un port lightning, mais un port USB-C, prouvant encore l’envie d’Apple de le rapprocher du MacBook que de l’iPhone.

L’iPad Pro 2020 intègre un double capteur photo de grande qualité, mais il souffre du format tablette. Prendre des photos ou filmer n’est pas pratique du tout et on vous conseille vraiment de préférer un smartphone pour un shooting.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de l’iPad Pro 2020.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant l’iPad Pro 2020.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.