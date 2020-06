Ce puissant PC portable gamer d’Asus est en promotion sur Amazon

L'Asus TUF505DT-AL087T, avec son processeur Ryzen 5 3500U, son GPU NVIDIA GTX 1650 et ses 512 Go de SSD profite aujourd'hui d'une belle baisse de prix sur Amazon. Ce puissant PC portable gamer passe alors de 999 à 899 euros.

Avec l’Asus TUF505DT-AL087T ainsi que l’ensemble de sa gamme TUF, le constructeur taïwanais veut rendre les PC portables gaming à un prix accessible au plus grand nombre. Le modèle de 15,6 pouces propose d’ailleurs une offre intéressante en réduisant son prix de 100 euros.

En bref

Un processeur AMD Ryzen 5 3500U

8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD

Une carte graphique NVIDIA GTX 1650

Le laptop gaming Asus TUF505DT-AL087T est aujourd’hui disponible à 899 euros sur Amazon, contre 999 euros habituellement.

Pour en savoir plus 👇

Ce qu’il faut retenir de la gamme TUF d’ASUS, c’est cette volonté de proposer des PC portables pour le jeu à un prix accessible. Quant à la fiche technique des produits, elle n’en est pas pour autant sacrifiée. Le TUF505DT-AL087T opte d’ailleurs pour une configuration avec un CPU AMD Ryzen 5 3500U et un GPU Nvidia GTX 1650.

Cette configuration permettra de très bonnes performances sur la plupart des jeux les plus connus, et même les plus gourmands. Il faudra cependant faire quelques concessions sur les parties graphiques, en oubliant notamment sur le mode Ultra. Vous pourrez également faire tourner n’importe quel logiciel de traitement photo ou vidéo sans grands problèmes.

Sous Windows 10, cet ASUS de la gamme TUF arbore un écran de 15,6 pouces avec une définition Full HD d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il bénéficie évidemment d’un revêtement mat qui minimisera les reflets. Côté clavier, on retrouve du rétroéclairage pensé pour les joueurs avec en prime les touches ZQSD translucides pour les démarquer. De même, la touche espace s’élargit côté gauche afin de ne pas la rater avec le pouce.

L’ordinateur profite d’une configuration de base avec 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de Stockage SSD. Il est d’ailleurs tout à fait possible d’upgrader la mémoire vive en ajoutant soi-même une barrette supplémentaire. Il faut enfin noter que ce PC est un laptop conçu pour le gaming et qu’il ne bénéficie pas d’une autonomie durable du fait de sa configuration (très) énergivore.

