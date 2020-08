La microSD SanDisk Extreme Pro de 256 Go est plus abordable sur Amazon

Amazon propose plusieurs remises sur la gamme SanDisk, comprenant notamment des microSD à des prix très avantageux. Par exemple, la microSD SanDisk Extreme Pro est disponible à 75 euros au lieu de 112 euros.

La gamme de microSD Extreme Pro de SanDisk figure en très bonne place parmi les autres références présentes sur le marché. Ses débits très rapides et sa capacité à enregistrer des vidéos en 4K ne font que prouver ce succès. La bonne nouvelle ? Amazon réduit les prix de plusieurs produits de la marque SanDisk, dont la microSD Extreme Pro à 256 Go qui diminue de plus de 30 %.

En bref

Vitesses de transferts allant jusqu’ 170 Mo/s

Compatible UHS 3 (U3) et V30 pour filmer en 4K UHD

Certification A2 pour de meilleurs lancements d’application

Au lieu de 112 euros, la carte microSD SanDisk Extreme Pro 256 Go est affichée à 75 euros sur Amazon ce qui représente une économie de 37 euros sur son prix d’origine. Bonus : elle est fournie avec un adaptateur SD.

Qui dit gamme Extreme Pro, dit résistance aux conditions les plus extrêmes. En effet, la microSD SanDisk Extreme Pro est conçue pour résister aux chocs, aux températures allant de -25 à 85 degrés, à l’eau et aux rayons X. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de ce genre de pépins pour pouvoir vivre vos aventures avec votre drone, votre caméra d’action, votre console ou votre smartphone.

Cette microSD propose de très bonnes performances avec des débits en lecture pouvant atteindre les 170 Mo/s, et 90 Mo/s en écriture. Contrairement aux modèles Ultra qui affichent la certification A1, cette Extreme Pro dispose de la A2. Ce qui veut dire qu’elle promet des débits minimums suffisants de 10 à 30 Mo/s en lecture comme en écriture, ainsi que 4 000 IOPS/2000 IOPS en lecture séquentielle/écriture. Concrètement, cette configuration permet d’assurer de bonnes performances lors du lancement d’applications.

Enfin, cette microSD vous permettra d’enregistrer des séquences filmées en 4K UHD à 60 images par seconde grâce à sa compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30. Un très bon point par rapport à l’UHS 1 qui ne supporte pas aussi bien la définition 4K. Glissée dans une GoPro, dans un drone ou simplement dans un smartphone compatible, cette carte enregistrera et stockera les images tournées en ultra-haute définition sans encombre.

Retrouvez la microSD SanDisk Extreme Pro 256 Go à 75 € sur Amazon

Notre guide d’achat

Pour découvrir d’autres références qui existent sur le marché, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN en 2020.