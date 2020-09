Bbox Fit – Boîte Sosh – RED Box : Quelle est la meilleure box en promotion ?

Vous êtes éligible à la fibre et vous souhaitez changer de box en cette semaine de rentrée ? On vous aiguille avec trois des meilleures offres du moment, avec des débits différents, à retrouver chez Bouygues, Sosh et RED by SFR.

La rentrée est la période idéale pour profiter d’abonnements fibre toujours plus intéressants. Si vous êtes actuellement en télétravail ou que vous souhaitez simplement profiter de la fibre et d’une meilleure connexion sans épuiser votre budget mensuel, c’est le moment idéal pour peut-être changer votre offre, ou même pour sauter le pas et profiter d’une connexion haut débit. Pour l’occasion, nous avons sélectionné trois offres de box fibre à moins de 25 euros.

Les offres en un clin d’oeil

La Bbox Fit de Bouygues

L’offre Bbox Fit est l’entrée de gamme Fibre de Bouygues. Avec cet abonnement, le débit ne dépassera pas les 300 Mb/s. Ce n’est pas la plus rapide des offres, mais elle sera largement suffisante pour regarder des vidéos/films en streaming, télécharger des jeux, ou encore naviguer sur le web. En somme, une utilisation standard qui conviendra amplement aux étudiants par exemple. Ces derniers apprécieront également les 6 mois de Spotify Premium offerts pour la souscription d’une box chez Bouygues. Attention, cette offre passera à 9,99 euros par mois au terme de ces 6 mois.

Cette box comprend les appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 110 pays. Si elle n’inclut pas de décodeur TV, elle donne tout de même accès à la télévision via l’application B.tv.

Notez enfin qu’il est nécessaire de s’engager pendant 12 mois pour profiter de cette offre.

On la choisit pour : l’essentiel de la Fibre à petit prix, idéal pour les étudiants

En bref

La fibre jusqu’à 300 Mb/s

Appels illimités vers les fixes en France + 110 pays

Un prix tout doux pendant 1 an

La première année de l’offre Bbox Fit de Bouygues est affichée à 9,99 euros par mois. Au terme de cet engagement de 12 mois, l’offre passera à 28,99 euros par mois

La Fibre avec la Boîte Sosh

Grâce à la qualité des infrastructures Orange qui offrent un très bon débit, Sosh se hisse parmi les meilleurs FAI du marché. Avec la Boîte Sosh, vous aurez droit à un accès illimité à Internet avec un débit théorique maximal de 300 Mb/s en téléchargement, et 300 Mb/s également en envoi. Cette vitesse n’est pas la plus élevée, mais elle restera suffisamment satisfaisante pour un usage standard.

En plus de la fibre, Sosh fournit une ligne téléphonique fixe pour appeler en illimité vers les fixes en France métropolitaine, dans les DOM, ainsi que vers plus de 100 destinations à l’internationale. Si vous souhaitez rajouter l’option des appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM, il vous faudra débourser 5 euros de plus.

La Boîte Sosh inclut également l’accès gratuit sur demande à l’appli TV d’Orange avec 72 chaînes TV au total. Pas assez pour vous ? Pour 5 euros de plus, vous pourrez obtenir un décodeur TV avec 160 chaînes (dont plus de 70 en HD) accessibles depuis votre téléviseur, votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Mais si vous êtes déjà équipé d’un boîtier multimédia comme le Nvidia Shield TV ou l’Apple TV, vous n’aurez pas à vous soucier de cela.

Sachez enfin que le raccordement à la fibre avec la venue d’un technicien à domicile est offert et que les frais de résiliation de l’ancien opérateur sont remboursés jusqu’à 100 euros, mais uniquement pour les nouveaux clients.

On la choisit pour : sa box sans engagement et l’appli TV d’Orange gratuite

En bref

Jusqu’à 300 Mb/s en téléchargement et en envoi

Appli TV Orange gratuite avec 72 chaînes

Location Livebox 4 incluse

Jusqu’au 28 septembre 2020, la Boîte Sosh est disponible à 14,99 euros par mois pendant un an. Au terme de ces 12 mois, l’offre passera à 29,99 euros par mois.

L’offre Red Box de Red by SFR

Cette offre est la plus chère des trois, mais si vous souhaitez bénéficier du très haut débit, c’est celle qu’il vous faut. La RED Box promet des débits pouvant aller jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 500 Mb/s maximum en envoi, ce qui sera largement suffisant pour la majorité des usages. Cette montée en gamme est permise par l’option Débit Plus, offerte jusqu’au 7 septembre. RED offre également l’accès à SFR Cloud (100 Go) jusqu’à cette même date.

L’opérateur propose les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations, ainsi que vers tous les mobiles.

Côté TV, l’abonnement n’inclut pas de décodeur, fourni en option pour 2 euros supplémentaires par mois pour profiter de 35 chaînes. Pour 4 euros par mois, vous aurez droit à 100 chaînes. Le décodeur est par ailleurs compatible 4K UHD.

Enfin, RED rembourse jusqu’à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien FAI. Seuls les nouveaux clients ou les anciens clients ayant déménagé il y a moins de 6 mois pourront en profiter.

On la choisit pour : les nombreuses options offertes

En bref

Des débits jusqu’à 1 Gb/s

Appels illimités vers les fixes en France + 100 destinations

Sans engagement

Jusqu’au 7 septembre 2020, l’offre RED box Fibre de RED by SFR est à 23 euros par mois, sans engagement et sans limite de durée.

Notre comparateur Fibre/ADSL

Si vous souhaitez découvrir d’autres offres, avec notamment de l’ADSL, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleures offres Fibre et ADSL du moment.