Un code promo fait chuter le prix de ce chargeur 65 W double port USB-C

Le chargeur Aukey Omnia 65 W équipé de 2 ports USB-C se négocie aujourd'hui à un très bon prix sur Amazon puisqu'un code promo permet de l'obtenir à moins de 30 euros seulement.

Aukey est un expert quand il s’agit de chargeur rapide. Son Omnia d’une puissance de 65 W fait partie des meilleures références du marché pour recharger votre ultrabook et votre smartphone en simultané, ou deux autres appareils de votre choix. Il est aujourd’hui 20 euros moins cher que d’habitude.

En bref

Le format compact

Les deux ports USB-C

La puissance jusqu’à 65 W

Au lieu de 49 euros habituellement, le chargeur Aukey Omnia 65 W passe aujourd’hui à seulement 29 euros sur Amazon grâce au code promo « NDPWJEHO » à saisir manuellement avant de finaliser la commande ou qui s’applique automatiquement en cliquant sur « Appliquer le code promotionnel » après avoir fait dérouler le message promotionnel disponible sur la fiche produit.

Pour en savoir plus 👇

Le chargeur Aukey Omnia profite d’un format incroyablement compact pour une telle puissance. Cela le rend facilement transportable lors d’un déplacement ou d’un voyage, idéal pour ne pas avoir une multitude de chargeurs sur soi. Idem à la maison, vous apprécierez rapidement de n’avoir qu’un seul bloc pour l’ensemble de vos appareils électroniques.

C’est d’ailleurs l’un des plus petits chargeurs Power Delivery, où sa puissance monte jusqu’à 65 W via le le premier port USB-C lorsqu’il est utilisé seul. Il est alors capable d’alimenter un MacBook Pro ou un Dell XPS 13 de la meilleure des manières. Il intègre ensuite la fonction Dynamic Detect lorsque les deux ports sont utilisés pour ajuster sa puissance à 45 W, l’autre bénéficiant alors des 20 W restants.

Il est également conçu pour recharger rapidement de nombreuses références de smartphones/tablettes équipées d’un port USB-C compatible PD, comme l’iPad Pro, l’iPhone 11, SE ou XS, en passant par les Samsung Galaxy (du S8 jusqu’au Note 20 Ultra) et les Galaxy Tab à partir de la S6 ou encore les Pixel de Google. On ne va pas tous les citer, car ça fait un certain nombre d’appareils compatibles. Il peut même recharger votre Nintendo Switch.

Aukey a évidemment prévu le coup pour protéger vos appareils contre la surtension, la surchauffe ou la surcharge grâce à la certification UL. Notez enfin que le chargeur Omnia est livré avec un manuel d’utilisation et que la garantie s’étend sur deux années complètes.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence du Aukey Omnia 65 W, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs chargeurs rapides en 2020.