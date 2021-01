[…] La trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 coûte 100 € de moins pour les soldes […]

Xiaomi propose des trottinettes électriques avec de très bons rapports qualité/prix. La référence Mi Electric Scooter Pro 2 ne déroge pas à cette règle, et devient encore plus intéressante pendant les soldes grâce à une réduction pratiquée sur Cdiscount : elle se vend à 399 euros au lieu de 499 euros.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 fait partie des trois nouvelles références lancées en juillet dernier par la marque. Il s’agit de la plus performante, qui vient remplacer la très bonne M365 Pro de 2019. Pour les soldes, elle devient un peu plus abordable puisqu’elle se négocie avec 100 euros de réduction sur son prix d’origine.

En bref

Ergonomique et bien maniable

Des pneus plus solides

Une autonomie de 45 km

À l’origine proposée à 499 euros, puis réduite à 429 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est désormais disponible à 399 euros sur Cdiscount grâce au code promo TRENTE.

Pour en savoir plus👇

Comme dit précédemment, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est une amélioration de la M365 Pro de 2019, même si les caractéristiques ne diffèrent pas énormément. Comme le modèle précédent, le moteur brushless (sans balais) de la Pro 2 comporte 300W, lui permettant ainsi de tenir une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à la réglementation française, et ce, même sur une pente inclinée jusqu’à 20%.

Au quotidien, la trottinette vous apportera toute la sécurité que l’on est en droit d’attendre, grâce notamment au double freinage électromagnétique et à disque, ses réflecteurs avant, arrière et latéraux, son phare de 2W et ses pneus plus solides. Malgré un poids plutôt conséquent de 14,2 kg, la Scooter Pro 2 restera tout de même facilement maniable durant vos trajets. L’écran LCD présent sur le guidon vous permettra de surveiller votre vitesse en temps réel, l’autonomie restante et le mode de vitesse choisi parmi les trois modes disponibles (sport, standard et piéton). Une fois arrivé à destination, vous pourrez la plier facilement.

Côté autonomie, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 comporte une batterie de 12 400 mAh, grâce à laquelle vous pourrez parcourir 45 km sur une seule charge selon la marque. Ce résultat pourra évidemment varier en fonction de différents facteurs (poids de l’utilisateur, vent, nature de la route…). Au niveau de la recharge, la batterie mettra huit à neuf heures pour se remplir à 100 %.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !