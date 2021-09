Xiaomi Mi Pro 2 : l’édition Mercedes de la trottinette est en promotion (-200 €)

Oui, la plus haut de gamme des trottinettes électriques de Xiaomi, la Mi Scooter Electric Pro 2, existe aussi dans un design empruntant les codes esthétiques de l’écurie Mercedes. Son prix passe aujourd'hui de 799 euros à 599 euros chez Cdiscount.

La Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 s’est déclinée dans une version Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. C’est la même trottinette électrique que le modèle classique, notamment au niveau des performances et de l’autonomie, mais avec un design rappelant celui des voitures de course. Elle est très classe et aujourd’hui 200 euros moins chère grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la Mi Pro 2 x Mercedes

Le design original type F1

La conception solide en aluminium

Une vitesse 25 km/h et autonomie de 45 km

Au lieu de 799 euros habituellement, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Electric Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur Cdiscount.

La « Mercedes Touch » chez Xiaomi

Xiaomi s’est associé à l’image de Mercedes pour lancer une déclinaison « voiture de course » de sa Mi Scooter Electric Pro 2. La trottinette électrique s’inspire donc des « Flèches d’Argent » avec un coloris en deux tons, argent d’un côté et bleu sarcelle de l’autre. On peut également apercevoir le logo de la marque allemande gravé sur la coque de l’engin, juste à côté de la roue arrière. Le design est très réussi et il y a fort à parier que vous vous démarquerez fortement des autres sur la piste cyclable.

Ceci étant dit, la forme et la conception de la trottinette n’ont pas changé, puisque précédemment on parlait uniquement d’éléments esthétiques. Le châssis est toujours en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est encore de la partie. La Mi Pro 2 édition Mercedes se plie également pour faciliter le transport ou le rangement.

Mêmes performances et même autonomie

N’allez pas croire que vous pourrez rouler plus vite avec l’édition Mercedes de la trottinette électrique de Xiaomi, puisque la réglementation française cantonne tous ces engins à 25 km/h maximum. Vous atteindrez donc cette vitesse, et même dans les pentes inclinées de 20 % grâce à son puissant moteur de 300 W. Trois modes sont disponibles pour adapter votre allure en fonction des situations : sport, standard et piéton. Ces derniers sont directement visibles depuis l’écran de contrôle présent sur le guidon. En ce qui concerne l’autonomie, elle est toujours estimée à 45 km environ — selon votre utilisation.

Pour le freinage, vous pouvez enfin compter sur le puissant frein à disque à l’arrière et le système de freinage régénératif réglable à l’avant. Ce dernier propose trois puissances à adapter en fonction des besoins : faible, moyenne et forte. C’est très efficace, mais attention à l’usure des pneus, même si la marque chinoise assure que la résistance à la crevaison et la pression a été améliorée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter Pro 2 classique.

Les meilleures trottinettes électriques du moment

Afin de découvrir les autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2021.