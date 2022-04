Avec ce code promo, la trottinette premium de Xiaomi est 100 € moins chère

Xiaomi est le champion des trottinettes électriques. Et si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, le constructeur propose sa Mi Scooter Pro 2, qui profite en ce moment de 100 euros de réduction.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 fait partie du haut du panier. Ce modèle se montre plus performant et plus costaud que les autres modèles proposés par la marque. Elle vient remplacer la très bonne M365 Pro de 2019. Et si la Pro 2 est sortie il y a presque 2 ans, elle reste excellente pour faire de long trajet en toute tranquillité. Rarement en promotion, le constructeur profite de son Fan Festival pour réduire le prix de sa trottinette premium qui perd 100 euros de son prix.

Les points forts de la Mi Scooter Pro 2

Ergonomique et bien maniable

Des pneus plus solides

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 549 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est désormais disponible à 499 euros sur le site du constructeur, mais en utilisant le code GOTAGA2022 son prix chute à 449 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Scooter Pro 2. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une trottinette costaud, et puissante

Comme dit précédemment, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 est une amélioration de la M365 Pro de 2019, même si les caractéristiques ne diffèrent pas énormément. Ce modèle s’équipe d’un puissant moteur de 300 W. Bien entendu, la trottinette est bridée à 25 km/h afin de respecter la législation française, mais vous le sentirez clairement au niveau de l’accélération, qui sera bien plus rapide pour atteindre la vitesse maximale autorisée. La Mi Scooter Pro 2 peut également gravir des côtés jusqu’à 20 %. Il existe trois modes de conduite pour adapter votre allure en fonction des situations : sport, standard et piéton.

Au quotidien, la trottinette vous apportera toute la sécurité que l’on est en droit d’attendre, grâce notamment au double freinage électromagnétique et à disque, ses réflecteurs avant, arrière et latéraux, son phare de 2W et ses pneus plus solides. Malgré un poids plutôt conséquent de 14,2 kg, la Scooter Pro 2 restera tout de même facilement maniable durant vos trajets. Elle est totalement pliable, ce qui facilite son transport (dimensions de 113 x 43 x 118 cm dépliée et 113 x 43 x 49 cm une fois dépliée). Elle n’est toutefois pas adaptée aux personnes de plus de 100 kg. L’écran LCD présent sur le guidon vous permettra de surveiller votre vitesse en temps réel, l’autonomie restante et le mode de vitesse choisi parmi les trois modes disponibles. Notez d’ailleurs que la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est toujours de la partie.

Plutôt endurante

Côté autonomie, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 comporte une batterie de 12 400 mAh, grâce à laquelle vous pourrez parcourir 45 km sur une seule charge selon la marque. Ce résultat pourra évidemment varier en fonction de différents facteurs (poids de l’utilisateur, vent, nature de la route…). Donc ce score sera forcément amené à changer en fonction de votre conduite. Par exemple, si vous optez pour le mode sport, vous pourrez circuler sur un peu plus de 20 km. Au niveau de la recharge, la batterie mettra huit à neuf heures pour se remplir à 100 %.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Quelle trottinette électrique choisir ?

Si la Mi Scooter Pro 2 de de Xiaomi reste trop onéreuse pour vous, et ne rentre pas dans votre budget, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.