L’édition Mercedes de la Xiaomi Scooter Pro 2 est 270 € moins chère pour les French Days

La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 a profité d'un petit relooking en adaptant le design de l'écurie Mercedes-AMG Petronas F1. Et pendant ces French Days, cette trottinette électrique qui figure toujours parmi nos modèles favoris profite d'une promotion chez Darty, qui fait passer son prix de 799,99 euros à 529,99 euros.

Lancée en 2020, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 avait bien besoin d’un coup de neuf au niveau de son design. C’est chose faite avec le modèle Mercedes-AMG Petronas F1. Outre cette apparence différente, cette trottinette électrique garde les mêmes performances qui l’ont rendue très recommandable. Mais c’est en ce moment même qu’elle devient encore plus intéressante grâce à une promotion appliquée à l’occasion des French Days.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Une trottinette ergonomique et maniable

Des pneus solides

Une autonomie de 45 km

Auparavant proposée à 799,99 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition est désormais affichée à 529,99 euros chez Darty.

Un nouveau design pour les amateurs de F1

Les fans de Formule 1 auront sûrement reconnu les couleurs de l’écurie Mercedes-AMG Petronas F1 sur cette Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. En effet, la marque a misé sur un nouveau design pour sa trottinette électrique phare, avec des liserés bleu turquoise et une robe grise métallique. Un look original et une allure de voiture de course qui permettra aux utilisateurs de se démarquer sur la route.

Concernant ses performances, elles n’ont pas changé, et heureusement. Comme ce fut déjà le cas sur le modèle M365 Pro qui l’a précédé en 2019, la Mi Electric Scooter Pro 2 dispose d’un moteur brushless (sans balais) de la Pro 2 comporte 300W, lui permettant ainsi de tenir une vitesse maximale de 25 km/h, conformément à la réglementation française, et ce, même sur une pente inclinée jusqu’à 20%. Ce moteur confère également à l’utilisateur une aisance et une glisse confortable sur la route.

Une sécurité assurée

Au quotidien, la trottinette apportera toute la sécurité que l’on est en droit d’attendre, grâce notamment au double freinage électromagnétique et à disque, son régulateur de vitesse, ses réflecteurs avant, arrière et latéraux, son phare de 2W ou encore ses pneus plus solides et antidérapants qui absorbent les chocs et préviennent des glissements. Malgré un poids plutôt conséquent de 14,2 kg, la Scooter Pro 2 restera tout de même facilement maniable durant vos trajets. L’écran LCD présent sur le guidon vous permettra par ailleurs de surveiller votre vitesse en temps réel, l’autonomie restante et le mode de vitesse choisi parmi les trois modes disponibles (sport, standard et piéton). Une fois arrivé à destination, vous pourrez la plier facilement. Autre bon point : sa certification IP54, de quoi la rendre résistante aux poussières et aux projections d’eau.

Côté autonomie, la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 comporte une batterie de 12 800 mAh, grâce à laquelle vous pourrez parcourir 45 km sur une seule charge selon la marque. Ce résultat pourra évidemment varier en fonction de différents facteurs (poids de l’utilisateur, vent, nature de la route…). Au niveau de la recharge, la batterie mettra huit à neuf heures pour se remplir à 100 %. Notez aussi que pour préserver l’autonomie de la trottinette, cette dernière intègre un système intelligent de gestion de la batterie.

Pour en savoir encore davantage sur la version classique très similaire, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2.

Quelle trottinette électrique acheter en 2022 ?

