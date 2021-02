La Huawei Watch GT 2 (46 mm) est en solde à 123 € sur le site officiel

Avec une belle promotion, la Huawei Watch GT 2 peut facilement devenir la montre connectée avec le meilleur rapport qualité/prix du moment. C'est justement le cas pendant les soldes d'hiver 2021, où elle passe de 229 à seulement 123 euros sur le site officiel de la marque.

La Huawei Watch GT 2 est une montre connectée très complète avec de nombreuses fonctionnalités modernes intégrées, comme l’Always-On Display qui fait évidemment partie de cette liste exhaustive. C’est un produit clairement haut de gamme qui se négocie aujourd’hui presque à moitié pour les soldes.

En bref

L’écran Always-On

Une autonomie confortable

L’expérience agréable sous Lite OS

Au lieu de 229 euros, le modèle 46 mm de la Watch GT 2 est aujourd’hui affiché à 139 euros sur le site officiel de Huawei, mais chute ensuite à seulement 123 euros en utilisant le code promo ABPH5 avant de valider votre panier.

Pour en savoir plus 👇

La Huawei Watch GT 2 propose un design assez classieux et apporte une bonne touche d’élégance supplémentaire avec sa dalle AMOLED ronde de 1,39 pouce qui a la particularité d’être Always-On Display — ce qui veut dire que l’écran reste constamment allumé. Le cadran en aluminium est du plus bel effet et offre un confort de navigation grâce aux deux boutons présents sur les côtés.

Pour traquer l’activité de son utilisateur, la Watch GT 2 s’équipe évidemment d’une tonne de capteurs (accéléromètre, gyroscope, capteur de fréquence cardiaque, baromètre, etc.) et peut ainsi reconnaître automatiquement jusqu’à 13 types d’exercices différents, dont la natation grâce à son étanchéité certifiée jusqu’à 5 ATM. Elle fournit un suivi adapté directement sur l’écran, afin de consulter rapidement les nombres de pas effectués, la distance parcourue ou encore le nombre de calories brûlées.

Pour plus d’analyse, notamment pour le suivi du sommeil, cela se passe via l’application Huawei Health (disponible sur Android et iOS). L’interface Lite OS est par ailleurs très agréable à utiliser et bourrée de fonctionnalités pratiques au quotidien, pour ne citer que la possibilité de passer des appels en Bluetooth sans smartphone, jusqu’à 150 mètres de distance, ou encore la possibilité d’écouter de la musique — toujours sans smartphone — grâce à sa mémoire interne de 32 Go.

L’expérience utilisateur est globalement fluide et sans accrocs grâce à la puissance de la puce Kirin A1 de HiSilicon. Elle permet également un gain d’autonomie très appréciable par rapport à la concurrence, puisque la batterie de la Huawei Watch GT 2 lui permet de tenir pendant environ 14 jours avant de ressentir le besoin d’être branchée à un chargeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Huawei Watch GT 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher de nouvelles offres concernant la Huawei Watch GT 2.

Soldes 2021 : tout savoir

Dates : quand se déroulent les Soldes d’hiver 2021 ?

Les Soldes d’hiver 2021 ont été reportés au mercredi 20 janvier 2021 à 8h jusqu’au mardi 16 février prochain. Les e-commerçants proposeront comme chaque année plusieurs démarques qui se dérouleront chaque semaine sur la journée du mercredi.

Soldes : comment être informé des nouvelles offres ?

Frandroid réalisera une couverture spéciale des Soldes Tech durant toute la période de l’événement. Nous sélectionnons uniquement et indépendamment les meilleurs bons plans des Soldes d’hiver dès leur disponibilité en vous présentant en toute transparence ce qui a acté notre choix.

Vous pouvez également retrouver la sélection des meilleures offres des Soldes par Numerama.

Pour ne manquer aucune offre, pensez à nous suivre sur notre Twitter Frandroid Bons Plans et d’activer les notifications afin de ne rien louper !