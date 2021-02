Samsung 870 QVO : voici un excellent SSD de 1 To pour seulement 72,99 €

En promotion à seulement 72,99 euros grâce à un code promo, le Samsung 870 QVO est aujourd'hui sans aucun doute le moins cher des SSD 1 To du moment. Pour cette capacité de stockage, on vise généralement les 90-100 euros.

Le 870 QVO fait partie de la deuxième génération des SSD QLC de Samsung. Il offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée par rapport au modèle précédent, toujours avec une capacité de stockage élevée et, surtout, un prix particulièrement intéressant aujourd’hui grâce à un code promo valable uniquement ce mercredi 17 février 2021.

En bref

Beaucoup de stockage

Jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Un rapport capacité/prix imbattable : seulement 7 centimes le Go

Au lieu de 109,99 euros habituellement, le SSD Samsung 870 QVO d’une capacité de 1 To est actuellement disponible en promotion à seulement 72,99 euros sur Rakuten (via le vendeur Boulanger) après avoir utilisé le code promo RAKUTEN7. Vous recevrez également 2,40 euros offerts sur votre prochaine commande si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Pour encore plus de capacité, il y a aussi le Samsung 870 EVO 2 To qui tombe à 172,99 euros avec le même code promo.

Pour en savoir plus 👇

De prime abord, le SSD Samsung 870 QVO est identique à l’ancien modèle, le 860. On retrouve exactement le même design donc, toujours avec une taille standard de 2,5 pouces afin de se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable.

Il est pourtant différent de son grand-frère. Faisant partie de la deuxième génération des SSD QLC de Samsung, le 870 QVO offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée. Il permet alors d’obtenir une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C’est donc 10 Mo/s de plus que le 860 QVO.

Ce nouveau modèle intègre également la nouvelle technologie TurboWrite, laquelle accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND, pour gagner en endurance, en rapidité et baisser la consommation énergétique, qui est toujours de la partie.

Comme vous le savez, un SSD est bien plus rapide qu’un disque dur traditionnel, mais ce n’est pas le seul avantage. L’absence de pièces mécaniques lui offre également une conception plus solide, afin de mieux résister aux chocs et aux vibrations. Bref, vos données seront en sécurité pendant longtemps. Notez que la garantie est de 3 ans.

Pour aller plus loin

