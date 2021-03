Cette souris gaming Logitech n’est qu’à 21 €, c’est presque moitié prix

La Logitech G203 LightSync est habituellement vendue 40 euros. Mais aujourd'hui, il est possible d'obtenir cette excellente souris gaming filaire pour seulement 21 euros sur Amazon grâce à une remise immédiate de 46 %.

Le modèle LightSync a récemment remplacé la Logitech G203 Prodigy. Cette souris filaire gaming entrée de gamme embarque les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, mais avec en plus le RVB personnalisable. Dotée d’un bon rapport qualité/prix de base, elle devient forcément plus intéressante en étant proposée à moitié prix.

En bref

La bonne prise en main

L’ajout du RVB personnalisable

Capteur optique jusqu’à 8 000 DPI

Au lieu de 39,99 euros, la souris gaming filaire Logitech G203 LightSync est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 21,53 euros sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Avec sa G203 LightSync, Logitech décide d’apporter la fonctionnalité RVB personnalisable que n’avait pas l’ancien modèle. Vous pourrez alors accéder à une palette allant jusqu’à 16,8 millions de couleurs et différents niveaux de luminosité depuis le logiciel G Hub sur PC. La résultat se voit sur le logo et la ligne courbe de la souris, vous pourrez même paramétrer un effet arc-en-ciel assez sympathique.

Pour le reste, elle ne change pas grand-chose par rapport à la G203 Prodigy. C’est une excellente souris filaire USB qui offre une résolution optique réglable entre 200 et 8 000 DPI pour une sensibilité qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs et utilisatrices. La LightSync intègre également six boutons, dont deux très pratiques à utiliser puisqu’ils sont à porter de pouce sur la tranche gauche. Enfin si vous êtes droitiers, auquel cas cesdits boutons se retrouveront au niveau du petit doigt.

Son design convient donc plus aux droitiers qu’aux gauchers, même si elle peut tout de même s’utiliser dans les deux cas. Elle est agréablement légère (seulement 85 grammes) et glisse facilement sur n’importe quelle surface, avec ou sans tapis, grâce à ses cinq petits patins.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Logitech G203 LightSync.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence de la Logitech G203 LightSync, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures souris gamer en 2021.