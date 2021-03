La nouvelle tablette familiale de Lenovo est déjà en promotion

Si Apple semble dominer le marché des tablettes, Android conserve une belle place et propose une vaste gamme d’appareils à tous les prix. C'est le cas de Lenovo qui apporte sur le marché une nouvelle tablette abordable pensée pour un usage familial. Cette dernière n'est autre que la Tab P11, qui est actuellement en promotion à 259 euros sur Rue du Commerce.

Après la Tab P11 Pro annoncée en septembre, Lenovo profite du CES 2021 pour présenter une nouvelle tablette, plus abordable cette fois-ci : la Lenovo Tab P11. Pensée pour un usage familiale, les amoureux de lecture, de films et de séries y verront un allié intéressant. Elle reprend en partie les éléments de sa version pro et est aujourd’hui 20 euros moins chère.

En bref

L’écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

La grosse batterie de 7 700 mAh

Android 10 préinstallé

Au lieu de 279 euros seule, la tablette Lenovo Tab P11 est actuellement disponible en promotion à 259 euros sur le site Rue du Commerce, alors qu’elle est vendue au prix fort de 299 euros à la Fnac, avec le charging dock.

Sans l’appellation « Pro », la Lenovo Tab P11 n’a pas à frémir devant sa grande-sœur. En effet, elle est dotée d’un écran IPS de 11 pouces avec une définition 2K (2 000 x 1 200 pixels). Son design est tout aussi élégant et sobre avec des bordures peu épaisses, lui conférant ainsi un rapport écran-affichage de 85 %.

Équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 662 et de 6 Go de RAM, la Tab P11 vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D (mais pas en 3D), regarder des vidéos, surfer sur le net et tout ça sans aucune difficulté. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins.

La Lenovo Tab P11 propose 2 capteurs photo, avec une solution 8 mégapixels en façade qui proposera un système de détection de visages pour déverrouiller la tablette et un capteur de 13 mégapixels au dos (avec flash). Elle bénéficie d’un son Dolby Atmos sur ses 4 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive comme au cinéma. Côté autonomie, Lenovo propose une batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum. La tablette propose un port USB Type-C pour être rechargée rapidement.

Dans l’idée d’un usage familial, vous retrouverez un mode enfant Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos bambins (applications, livres, vidéos…). Les parents pourront également l’utiliser et en profiter pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge.

