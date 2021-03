Lenovo Legion Phone Duel : ce puissant smartphone gaming perd 300 euros

Les smartphones dédiés au gaming sont souvent onéreux, mais un peu moins aujourd'hui grâce à cette offre. Lenovo fait passer le prix de son Legion Phone Duel de 899 à 599 euros. Une bonne affaire à saisir en attendant une hypothétique nouvelle itération de la gamme du constructeur.

Si le secteur des smartphones pour gamer est minoritaire, certains acteurs de l’industrie souhaitent tout de même tirer leur épingle du jeu sur le marché avec des modèles spécialement conçus pour ce type d’utilisation, en plus de proposer des prestations haut de gamme. C’est le cas d’Asus avec sa Gamme ROG Phone, de Xiaomi avec son Blackshark, mais aussi de Lenovo qui s’est lancé dans l’arène avec son Legion Phone Duel en fin d’année dernière. Le prix de ce dernier baisse aujourd’hui de 300 euros.

Le Lenovo Legion Phone Duel en bref

Le puissant Snapdradgon 865+ pour lire tous les jeux

Une dalle AMOLED de 6,65 pouces à 144hz

Une caméra pop-up horizontale

Au lieu de ses 919 demandés au lancement, la version 12+256 Go du Lenovo Legion Phone Duel est actuellement disponible en promotion à 599 euros sur le site officiel avec le code promo LEGIONPHONE. Comptez 100 euros de plus pour le modèle 16+512 Go.

En savoir plus sur le Lenovo Legion Phone Duel

Avec son design atypique, le Lenovo Legion Phone Duel joue à fond la carte « Gamer » pour attirer l’œil. Des finitions soignées, certes, mais un côté massif avec sa dalle de 6,65 pouces, qui plaira certainement au public visé. De plus, les codes couleurs et motifs de la marque ressortent nettement, surtout lorsque les LED au dos du téléphone s’activent afin de souligner une fois de plus l’orientation jeux de l’appareil.

Chose pour le moins originale, les capteurs photo principaux situés à l’arrière sont placés quasi au milieu du dos de l’appareil et un autre capteur s’active de façon Pop-up sur le côté droit. Clairement Lenovo souhaite que l’on utilise le Legion Phone Duel à l’horizontale, puisque celui-ci intègre même des gâchettes tactiles qu’il est possible d’assigner à n’importe quelles applications ou jeux.

Pour un smartphone de 2020, le Legion Phone Duel propose une fiche technique au top avec un Snapdragon 865+ boosté avec un système de refroidissement dédié, 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5 et 256 ou 512 Go de stockage en UFS 3.1. Avec de telles caractéristiques, le smartphone est clairement à l’aise dans tous les domaines applicatifs, même si ce sont les jeux qui tirent le mieux parti de toute cette puissance en offrant une expérience optimale en toutes circonstances. Tout ceci sur un écran AMOLED à 144 Hz, rien que ça.

Enfin, la partie photo est au niveau avec des algorithmes gérés par une IA maison, même si cela ne semble pas être la priorité visée par Lenovo. On se réconforte en revanche avec une grosse autonomie, car le Legion Phone Duel peut tenir pendant deux jours avant la panne sèche, en utilisation normale, grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Notez que la charge de 0 à 100 % prend moins d’une heure.

Vous êtes intéressé ? N’hésitez pas à consulter notre test complet du Lenovo Legion Phone Duel.

L’offre du Lenovo Legion Phone Duel n’est plus disponible ?

Si l’offre pour ce smartphone n’est plus d’actualité, n’hésitez pas à jeter un œil à notre comparateur de prix ci-dessous.

L’alternative au Lenovo Legion Phone Duel

