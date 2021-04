Microsoft Surface Laptop 3 : le modèle i5 + SSD 256 Go avec 470 € de réduction

Lancé en fin d'année 2020, le Microsoft Surface Laptop 3 profite dorénavant de promotions très intéressantes. Par exemple, le modèle i5 de dixième génération avec un SSD de 256 Go chute de 1 449 à 979 euros. C'est le prix le plus bas constaté sur Amazon.

Le Surface Laptop 3 est l’ordinateur portable dit « classique » de Microsoft. La gamme s’est renouvelée en fin d’année dernière pour accueillir quelques nouveautés, comme le passage de la 8e à la 10e génération des processeurs Intel Core ou encore la connectique qui intègre enfin un port USB-C. Tout cela à un prix, mais ça vous coûtera moins cher aujourd’hui grâce à des remises qui vont jusqu’à 470 euros.

Le Surface Laptop 3 en bref

L’écran au format 2:3

Le design métallique très réussi

Le gain de performances par rapport à l’ancienne génération

Au lieu de 1 449 euros, le modèle i5 + SSD 256 Go du Microsoft Surface Laptop 3 est aujourd’hui disponible en promotion à 979 euros sur Amazon, dans son coloris noir. Rajoutez 20 euros pour l’obtenir en platine.

Pour en savoir plus sur le Microsoft Surface Laptop 3 👇

Le Surface Laptop 3 embarque un écran de 13,5 pouces au format 2:3 propre à la marque, avec une définition de 2736 x 1824 pixels (contre 2 256 x 1 504 pour l’ancien modèle). Son design change également. Fini le revêtement en tissu Alcantara, l’entreprise américaine opte dorénavant une belle finition en métal. De plus, son trackpad, toujours aussi agréable à utiliser, est par ailleurs 20 % plus grand que sur le Surface Laptop 2.

Si son prédécesseur était propulsé par un processeur de 8e génération, ce nouveau modèle embarque quant à lui un i5-1035G (4 cœurs à 1,2 GHz) de la dixième génération d’Intel, épaulé par 8 Go de mémoire vive. Cette nouvelle configuration promet un gain de puissance non négligeable pour faire tourner plus fluidement les logiciels gourmands (type PhotoShop, Adobe Premiere, etc.). De plus, il intègre un SSD de 256 Go pour intensifier le tout.

En ce qui concerne l’autonomie, elle se situe dans la moyenne avec une durée de vie quotidienne estimée à 11,5 heures par le constructeur, mais c’est légèrement moins que les 13 heures annoncées pour le Laptop 2. Enfin, on peut se réjouir de sa nouvelle connectique bien plus fournie qu’auparavant. Il conserve le miniDisplayPort, l’USB 3,1 Type-A et le connecteur Surface, mais rajoute à cette liste un port USB Type-C.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Surface Laptop 3.

L’offre du Microsoft Surface Laptop 3 n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Microsoft Surface Laptop 3.

Pour comparer le Microsoft Surface Laptop 3

Afin de découvrir la concurrence actuelle du Microsoft Surface Laptop 3 et le comparer avec d’autres modèles disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2021.