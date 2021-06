Windows 11 : la plupart des PC Surface seraient incompatibles, même à plus de 4000 euros

Windows 11 pourrait laisser de côté des dizaines de PC et tablettes Microsoft Surface si l'on en croit un représentant de la firme.

Microsoft a officiellement présenté Windows 11, son nouveau système d’exploitation. Cette nouvelle génération fait place à une interface plus moderne, de nouvelles fonctions intelligentes et un nouveau store très prometteur. La bonne nouvelle, c’est que la mise à jour sera gratuite, la mauvaise, c’est que Windows 11 pose beaucoup de questions concernant sa compatibilité avec le matériel existant.

Du côté des produits Surface, on a les premiers éléments de réponses, et ils ne sont pas rassurants du tout.

Une poignée de produits compatibles

Le site PCWorld a posé la question directement à Microsoft des machines commercialisées par la firme compatible avec Windows 11. Un représentant a partagé la liste officielle des machines éligibles à la mise à jour vers Windows 11 et elle est assez courte :

Surface Book 3 (mai 2020)

Surface Book 2 (seulement les modèles Intel 8e gen (Core i5-8350U ou Core i7-8650U) (mars 2019)

Surface Go 2 (mai 2020)

Surface Laptop 4 13.5” (avril 2021)

Surface Laptop 4 15” (avril 2021)

Surface Laptop 3 13.5” (octobre 2019)

Surface Laptop 3 15” (octobre 2019)

Surface Laptop 2 (octobre 2018)

Surface Laptop Go (octobre 2020)

Surface Pro 7+ (février 2021)

Surface Pro 7 (octobre 2019)

Surface Pro 6 (octobre 2018)

Surface Pro X (novembre 2019)

Comme vous pouvez le voir, la liste ne comporte aucun produit datant d’avant octobre 2018, il y a un peu moins de trois ans. Microsoft n’explique pas exactement pourquoi seuls ces produits Surface assez récents sont compatibles avec Windows 11. Est-ce en raison de la nécessité d’intégrer une puce TPM 2.0 ? Pourtant, des produits absents comme la Surface Go de première génération la proposent bien.

Rappelons que nous sommes seulement au lendemain de l’annonce du Windows 11 et que la situation peut encore évoluer d’ici à la commercialisation du système d’exploitation à la fin de l’année.

Les Surface à plus de 4000 euros bonnes pour la benne ?

On ne va pas lister tous les absents de cette liste. Mentionnons tout de même que des produits populaires comme les Surface Pro ou la Surface Go sont effectivement omis ici. Le pire exemple est peut-être le cas des Surface Studio. Ces machines de bureau commercialisées par Microsoft à plus de 4000 euros en France encore aujourd’hui, ne sont pas marquées comme compatibles avec Windows 11.

Espérons donc que Microsoft réfléchira et reviendra sur cette liste pour l’étendre. La sortie du nouveau Windows va assurément permettre de vendre de nouvelles machines pour Microsoft et ses partenaires, mais il ne faudrait pas non plus forcer la main des consommateurs en rendant incompatibles de façon artificielle des machines parfaitement fonctionnelles.