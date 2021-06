VPN : cette offre Cyberghost à 1,99 euro par mois est très intéressante

Cyberghost VPN est en pleine période de promotion en ce moment et propose un abonnement de 15 mois à seulement 29 euros, soit un peu moins de 2 euros par mois. De quoi être serein pour pas cher dans votre navigation sur le web..

Cyberghost est l’un des acteurs VPN mettant très souvent en avant des promotions pour l’accès à ses services. C’est aussi une très bonne pioche dans le cas où vous souhaitiez sécuriser votre connexion ou regarder des séries exclusivement accessibles à l’étranger. En ce moment, Cyberghost propose jusqu’à 83% de réduction.

Cyberghost VPN en bref

Débits élevés en téléchargement et en amont

jusqu’à 7 connexions en simultané

Transparence du service et données non collectées

En pleine opération spéciale, Cyberghost VPN propose un abonnement de 15 mois pour 29 euros, soit seulement 1,99 euro par mois. Le prix passe ensuite à 63 euros par an.

L’offre est garantie 45 jours satisfait ou remboursé.

Pour en savoir plus sur Cyberghost VPN 👇

Le VPN Cyberghost est l’un des plus anciens disponible sur le marché en France et dans le monde. À ce titre il dispose d’un savoir-faire et d’une expérience ayant séduit nombre d’utilisateurs pour ses fonctions, ses performances et son prix attractif. Comme tout bon VPN, Cyberghost possède un protocole de sécurité et de cryptage vous permettant de sécuriser votre connexion internet en masquant ou en remplaçant votre adresse IP par un autre emplacement. Ce cette manière vous êtes complètement invisible dans votre navigation sur le web, mais vous pouvez aussi en profiter pour avoir accès aux catalogues des services de VOD à l’étranger via le contournement des géoblocages.

À l’heure actuelle, Cyberghost est le service VPN distant du plus grand nombre de serveurs dans le monde, ils sont environ 7 400 répartis dans 91 pays. Les performances sont parmi les meilleures du marché avec des taux de transferts optimaux en fonction de votre utilisation, que ce soit simplement pour votre sécurité, pour le streaming, le jeu en ligne ou le téléchargement de torrent. L’autre utilisation la plus répandue, et Cyberghost le sait bien, est de faire passer votre connexion par un serveur américain pour profiter des serveurs US des plateformes comme Netflix, Amazon Prime ou OCS.

Tout ceci avec une interface très simple d’utilisation sur votre ordinateur ou votre mobile. Il est même possible d’avoir accès au VPN depuis votre TV sous Android ou votre Fire TV d’Amazon. Vous pouvez également configurer Cyberghost directement sur votre routeur et en faire profiter d’un coup tous vos appareils connectés.

Cyberghost profite aussi d’un service Client réactif, mais principalement en anglais. Il met aussi en avant la transparence de ses activités en garantissant la non-conservation de vos données hors celles de l’inscription. Vous pouvez donc naviguer sur le Net sans crainte d’avoir la moindre information pouvant fuiter.

Pour en savoir davantage, vous pouvez lire notre avis complet du VPN Cyberghost.

Notre comparateur VPN

Si vous souhaitez découvrir d’autres solutions VPN que celle de Cyberghost, n’hésitez pas à consulter notre comparateur des meilleurs VPN du moment.