Amazon eero : le système Wi-Fi maillé est actuellement en promotion

Vous rencontrez quelques mésaventures avec votre réseau Wi-Fi domestique ? Il ne couvre pas la totalité de votre maison ? Pour remédier à ce genre de problème, il existe le routeur/répéteur Amazon eero qui profite, en ce moment d'une promotion chez le géant américain. Son prix est de 64 euros au lieu de 99 euros.

Eero est une entreprise spécialiste dans les solutions Wi-Fi qui a été rachetée par le géant américain en début d’année 2019. Si vous n’êtes pas familier avec les réseaux maillés Wi-Fi, c’est une technologie pour améliorer et étendre la couverture Wi-Fi en utilisant plusieurs nœuds (répéteurs) répartis autour de votre domicile. Juste avant les Prime Days, Amazon propose son routeur/répéteur WiFi maillé Amazon eero en promotion à moins de 35 %.

Les points forts de ce routeur/répéteur

Une couverture Wi-Fi sur 140 mètres

La compatibilité avec Alexa

Une application dédiée sur iOS et Android

Initialement affiché à 99 euros, le système Wi-Fi maillé Amazon eero est aujourd’hui disponible en promotion à 64 euros sur Amazon, soit une remise immédiate de 35 %.

Vous pouvez également retrouver en promotion le Amazon eero Pro avec une couverture jusqu’à 160m² à 101 euros au lieu de 169.

Cette offre est exclusive aux membres Prime.

Une meilleure couverture Wi-Fi

Le petit eero d’Amazon est un routeur autonome rapide qui se connecte à votre modem afin de livrer une connectivité complète de la maison pour tous, avec une grande empreinte sans fil. Un seul eero est capable de fournir une couverture Wi-Fi sur 140 mètres carrés (jusqu’à 460m² pour le lot de 3 appareils), ou peut être ajouté à n’importe quel système Wi-Fi eero pour étendre la couverture.

N’importe quel appareil peut être connecté avec le routeur/répéteur eero d’Amazon (smartphones, ordinateurs, TV…). La configuration de l’appareil s’effectue assez rapidement. Il vous suffit de télécharger l’application dédiée sur iOS ou Android, de débrancher le modem et tout appareil branché à celui-ci. Une fois cette tâche réalisée, vous n’aurez plus qu’à ouvrir l’application et suivre les instructions à la lettre.

Vous pourrez donc voir ce qui se passe sur votre réseau, vérifier l’utilisation des appareils, partager votre réseau avec des amis ou même mettre Internet en pause via l’application eero. De plus, ce routeur intègre Alexa. Vous pourrez donc contrôler votre répéteur par la voix.

Comme la plupart des autres solutions Wi-Fi mesh, le eero utilise le logiciel TrueMesh qui effectue des mises à jour automatiques régulièrement, et de sécurité, de façon totalement transparente pour les utilisateurs. Grâce à cette technologie, le eero dirige intelligemment le trafic pour éviter les congestions, la mise en mémoire tampon et les pertes de connexion. De quoi être tranquille dans chaque pièces, lorsque vous jouez, regardez du contenu en streaming ou surfez sur Internet.

Bibande 2,4 GHz et 5 GHz, eero propose des vitesses Internet allant jusqu’à 550 Mo/s, et embarque un processeur quadricœur 700 MHz, 512 Mo de RAM, et 4 Go de stockage flash. Pour finir, le eero dispose de 2 ports Gigabit à détection automatique pour la connexion WAN et/ou LAN et d’un port secteur USB-C.

Quels sont les meilleurs solutions Wi-Fi Mesh ?

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre comparatif de solution Wi-Fi Mesh.