Le vélo électrique pliable de Xiaomi est à moitié prix chez Fnac, Darty et Boulanger

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike devient le vélo électrique le moins cher du moment grâce à une énorme promotion disponible chez Boulanger, Fnac et Darty. Le prix de l'enfin passe en effet de 999 à seulement 499 euros après une remise immédiate de 50 %.

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike a été lancé officiellement en France l’année dernière par la marque chinoise. Il s’agit d’un vélo électrique qui a la particularité d’être pliable — tout comme les trottinettes — pour prendre moins de place une fois rangé. Nous lui avons attribué la note de 7/10 à sa sortie, « mais mérite amplement un 8/10 s’il chute à 499 euros » (voir conclusion) et c’est justement le cas aujourd’hui.

Solide avec son châssis en aluminium

Très pratique à transporter une fois plié

Roule à une vitesse maximale de 25 km/h

Propose une assistance électrique sur 45 km

Mi Smart Electric Folding Bike : un nom compliqué pour un usage simple

Ce nom n’est qu’une adaptation européenne de QiCycle EF1, le modèle chinois lancé quelques années plus tôt encore plus difficile à prononcer en français. Mais derrière ces mots difficilement prononçables dans la langue de Molière se révèle en fait un vélo électrique très pratique. Déjà, il est plus petit que chez la concurrence avec des dimensions de 124,7 x 55,6 x 92,8 cm. Ça, c’est quand il est déplié, mais fait 100 x 45 x 65 cm plié, ce qui facilite grandement le transport et le rangement dans les petits espaces des grandes villes. Il pèse son poids, mais n’est d’ailleurs pas si lourd que ça avec 15 kilos sur la balance, soit à peu près 2 kilos de plus qu’une trottinette électrique de la même marque. Avec son châssis en aluminium robuste, il peut supporter une charge maximale de 100 kilos.

Sur le guidon, on peut apercevoir un petit écran LCD de 1,8 pouce servant à afficher quelques informations utiles, comme la vitesse réelle, le temps de trajet et le nombre de kilomètres parcourus. Il sert aussi à allumer le vélo, enclencher l’assistance électrique et régler les différents modes (Éco, Normal et BO+). Vous pouvez également l’apparier avec votre smartphone via l’application Mi Home pour avoir accès à quelques statistiques : nombre de kilomètres effectués par jour, semaine ou mois, durée des trajets, vitesse moyenne et même les créneaux horaires de vos trajets.

Des performances liées à la réglementation française

La vitesse réglementée en France est de 25 km/h, donc le Mi Smart Electric Folding Bike ne vous fournira pas une assistance électrique au-delà de ce nombre. Ceci étant dit, son moteur de 250 W assure clairement une accélération plus rapide et un pédalage facilité, que ce soit sur une piste plate ou en montée. Il profite également d’un capteur de couple TMM4 capable de surveiller en temps réel la force exercée sur les pédales afin de proposer différents niveaux d’assistance à la conduite.

Xiaomi se targue enfin d’offrir une autonomie d’environ 45 km grâce à la batterie de 5 800 mAh intégrée dans son vélo électrique, mais cela dépend bien évidemment de votre utilisation. En mode économie d’énergie, vous pourrez sûrement les atteindre, mais à vitesse très (très) réduite. Comptez plutôt entre 20 et 25 km si vous roulez à la vitesse maximale. Comptez approximativement quatre heures pleines pour recharger complètement le Mi Smart Electric Folding Bike.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike.

