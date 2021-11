Le vélo électrique de Xiaomi est de retour à moitié prix pour le Black Friday

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike est un très bon vélo électrique pliable bien pratique pour les déplacements urbains. Et pour cette avant-première du Black Friday, il profite à nouveau d'une belle remise de 50% à la Fnac.

Xiaomi est un constructeur connu particulièrement pour sa large gamme de smartphones. La firme chinoise s’est aussi lancé dans le secteur de la mobilité urbaine, en proposant notamment des vélos à assistance électrique — VAE — non dénués de qualité. C’est le cas du Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike, un modèle pliable très pratique pour les trajets urbains et qui est de retour à moins de 500 euros pendant le Black Friday.

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike c’est quoi ?

Il s’agit d’un vélo solide avec son châssis en aluminium

Qui est très pratique à transporter une fois plié

Capable de rouler à une vitesse maximale de 25 km/h

Et propose une assistance électrique sur 45 km

Au lieu de 999,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike devient moins cher pendant le Black Friday, en passant à 499,99 euros sur le site de la Fnac soit 50 % de remise immédiate.

Vous pouvez également profiter de la pompe à air de Xiaomi qui profite d’une réduction de 40 % en ce moment sur Amazon, pour gonfler vos pneus sans effort en seulement 3 minutes.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un vélo compact pratique au quotidien

Le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike se démarque par son design. Il adopte un aspect à la fois moderne et mignon de par son petit gabarit et son effet chromé. Il se révèle être très pratique au quotidien, car étant composé en alliage d’aluminium, il est facilement transportable avec un poids de seulement 14,5 kg. D’ailleurs le vélo est plus petit que chez la concurrence, déplier il mesure 124,7 x 55,6 x 92,8 cm. Mais son potentiel se dévoile une fois plié, car ile ne mesure plus que 100 x 45 x 65 cm, ce qui facilite grandement le transport et le rangement dans les transports, par exemple. Notez que le vélo est capable de supporter une charge maximale de 100 kilos.

Pour le confort, il va falloir choisir des trajets assez courts, car la selle est assez dure et le manque de suspension se fait ressentir sur les routes irrégulières ou pour franchir des trottoirs. Sur le guide, on retrouve un petit écran LCD de 1,8 pouce faisant office d’ordinateur de contrôle et de bord. Il sert aussi bien à allumer le vélo, enclencher l’assistance et régler les modes. Il affiche aussi votre vitesse réelle, le temps de votre trajet et le nombre de kilomètres. Vous pouvez également l’apparier avec votre smartphone via l’application Mi Home. Elle offre une ribambelle de statistiques qui pourrait en intéresser certains ou certaines : nombre de kilomètres effectués par jour, semaine ou mois, durée des trajets, vitesse moyenne et même les créneaux horaires de vos trajets.

Avec de bonnes performances à la clé

Côté performance, le Mi Smart Electric Folding Bike peut monter jusqu’à 25 km/h et reste donc dans la limite légale française. Il profite d’un capteur de couple TMM4 capable de surveiller en temps réel la force exercée sur les pédales afin de proposer différents niveaux d’assistance à la conduite. Et même si vous êtes limité à 25 km/h, son moteur sans balais à 250 W assure une accélération plus rapide et un pédalage facile avec un système Shimano 3 vitesses, que ce soit sur une piste plate ou en montée.

Enfin, Xiaomi se targue d’offrir une autonomie de 45 km grâce à la batterie de 5 800 mAh intégrée dans son vélo électrique, mais cela dépend bien évidemment de votre utilisation. Si vous utilisez le mode économie d’énergie, vous pourrez sûrement les atteindre, mais à vitesse très (très) réduite. Il faudra plutôt compter entre 20 et 25 km si vous roulez à la vitesse maximale. Et une fois la batterie à plat, comptez approximativement quatre heures pleines pour recharger complètement le Mi Smart Electric Folding Bike.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Mi Smart Electric Folding Bike.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs vélos électriques en 2021 ?

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mise en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.